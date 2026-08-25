Orpo: Rusya'nın Sabotaj Tehidi Artıyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya'nın Avrupa ülkelerine yönelik sabotaj tehdidinin giderek arttığını belirterek, ülkelerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Orpo, Finlandiya'da yayın yapan bir gazeteye yaptığı açıklamada, ülke istihbaratının Rusya kaynaklı sabotaj girişimlerinin eskisinden daha fazla olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Rusya'nın agresif bir tutum sergilediğine inandığını söyleyen Orpo, "Elimdeki bilgiler ışığında ve komşu ülkelerde yaşananlara bakarak kötümser düşündüğümü söyleyebilirim. Bence hazırlıklı olmalıyız. Rusya, durumu açıkça tırmandırmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orpo, Estonya, Bulgaristan, İtalya ve Almanya'da farklı gelişmelerin yaşandığını ve hepsinin ayrı soruşturulduğunu belirterek, zamanlama açısından sabotaj ve diğer hibrit risklerin değerlendirildiğini ifade etti.

Rusya'nın, hem Finlandiya hem de Avrupa'nın diğer ülkelerinde kritik altyapıyı hedef alan sabotaj eylemleri yaptığını savunan Orpo, "Rusya, Ukrayna'ya destek sağlayan ülkelerin askeri yardımını zayıflatmak için hibrit bir taktik uyguluyor. Sabotaj tehdidine karşı daha dikkatli olmalıyız. Ancak bunların işe yaramayacağını söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Orpo, Ukrayna'ya tam desteğin sürdürülmesinin önemli olduğuna işaret etti.