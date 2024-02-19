Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 75 firmaya 487 milyon liralık katkı sağladı

Faaliyet alanı Kayseri, Sivas ve Yozgat olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) 2021 yılından bu yana danışmanlık hizmeti verdiği 75 firma, ekonomiye 487 milyon liralık katkı sağladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesindeki ORAN, 2021 yılından bu yana özellikle imalat sanayisindeki firmalara çeşitli yönetim ve dönüşüm danışmanlığı hizmetleri veriyor.
ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, AA muhabirine, firmalara verimlilik, dijital dönüşüm ve Yeşil Mutabakat süreçlerine uyum gibi alanlarda danışmanlık yaptıklarını söyledi.
Bu kapsamda bir ay önce Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından "İmalat sanayisinde en etkili verimlilik çalışmaları yürüten kalkınma ajansı" belgesiyle ödüllendirildiklerini belirten Şahin, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta 3 yıl içinde 75 firmaya hem doğrudan ajans eliyle hem de çeşitli projeler aracılığıyla destek verdiklerini dile getirdi.
Şahin, firmaların gelir yapısını etkileyen, giderlerini azaltan, istihdam yapılarını modernleştiren bir dönüşümün önünü açtıklarını vurguladı.
Bu dönüşümlerin ekonomiye katkısına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:
"Bugünkü rakamlarla 75 firmaya verdiğimiz doğrudan ve dolaylı desteklerle ülkemizin ekonomisine yaklaşık 487 milyon liralık bir katma değer sağladık. Bu doğrudan bir gelir artışı olabileceği gibi gider azalışı da olabilir. Bir yandan insan kaynağının daha verimli kullanılması vesilesiyle daha fazla hizmet üretimi ve daha fazla ürün çıktısı elde etmek şeklinde olabilir. Yarım milyar liraya yaklaşan bu destek bizim için çok önemli çünkü kalkınma ajanslarının en önemli özelliği küçük kaynaklarla büyük etkiler doğurması."
"Makine ekipman verimliliğinde yüzde 58 kazanç sağladık"
ORAN'dan danışmanlık hizmeti alan bir firmanın kalite yöneticisi İpek Sağır Karababa ise 2002 yılından bu yana organize sanayi bölgesinde ahşap panel, profil, mobilya ürettiklerini ve yüzde 70 ihracat odaklı çalıştıklarını söyledi.
Karababa, 2021 yılından bu yana ORAN'dan danışmanlık hizmeti aldıklarını ifade etti. İlk olarak ORAN Verimlilik Koordinasyon Ofisi ile yalın dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini anlatan Karababa, 2022 yılında dijital dönüşüm ve dijital yol projesine, 2023 yılında ise üreten şehirler projesine başladıklarını belirtti.
Süreçlerin hepsinde iyileştirmeler aldıklarını vurgulayan Karababa, "Kalkınma Ajansı, bütünsel olarak bakıyor, sadece bir noktada iyileştirmeye ilerlemiyor. Kazandığımız en önemli şey bobin değişimiydi. Bu sürelerde yüzde 80 iyileştirme sağladık. Makine ekipman verimliliğinde yüzde 58 kazanç sağladık." dedi.
Karababa, 2021 yılında verimlilik mühendisi istihdam etmeye başladıklarını, kullanılmayan yeteneğin de bir israf olduğu bilinciyle saniyelerin kıymetini bilerek üretim yaptıklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 75 firmaya 487 milyon liralık katkı sağladı - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?