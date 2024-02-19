Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 75 firmaya 487 milyon liralık katkı sağladı

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Faaliyet alanı Kayseri, Sivas ve Yozgat olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) 2021 yılından bu yana danışmanlık hizmeti verdiği 75 firma, ekonomiye 487 milyon liralık katkı sağladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesindeki ORAN, 2021 yılından bu yana özellikle imalat sanayisindeki firmalara çeşitli yönetim ve dönüşüm danışmanlığı hizmetleri veriyor.

ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, AA muhabirine, firmalara verimlilik, dijital dönüşüm ve Yeşil Mutabakat süreçlerine uyum gibi alanlarda danışmanlık yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda bir ay önce Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından "İmalat sanayisinde en etkili verimlilik çalışmaları yürüten kalkınma ajansı" belgesiyle ödüllendirildiklerini belirten Şahin, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta 3 yıl içinde 75 firmaya hem doğrudan ajans eliyle hem de çeşitli projeler aracılığıyla destek verdiklerini dile getirdi.

Şahin, firmaların gelir yapısını etkileyen, giderlerini azaltan, istihdam yapılarını modernleştiren bir dönüşümün önünü açtıklarını vurguladı.

Bu dönüşümlerin ekonomiye katkısına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Bugünkü rakamlarla 75 firmaya verdiğimiz doğrudan ve dolaylı desteklerle ülkemizin ekonomisine yaklaşık 487 milyon liralık bir katma değer sağladık. Bu doğrudan bir gelir artışı olabileceği gibi gider azalışı da olabilir. Bir yandan insan kaynağının daha verimli kullanılması vesilesiyle daha fazla hizmet üretimi ve daha fazla ürün çıktısı elde etmek şeklinde olabilir. Yarım milyar liraya yaklaşan bu destek bizim için çok önemli çünkü kalkınma ajanslarının en önemli özelliği küçük kaynaklarla büyük etkiler doğurması."

"Makine ekipman verimliliğinde yüzde 58 kazanç sağladık"

ORAN'dan danışmanlık hizmeti alan bir firmanın kalite yöneticisi İpek Sağır Karababa ise 2002 yılından bu yana organize sanayi bölgesinde ahşap panel, profil, mobilya ürettiklerini ve yüzde 70 ihracat odaklı çalıştıklarını söyledi.

Karababa, 2021 yılından bu yana ORAN'dan danışmanlık hizmeti aldıklarını ifade etti. İlk olarak ORAN Verimlilik Koordinasyon Ofisi ile yalın dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini anlatan Karababa, 2022 yılında dijital dönüşüm ve dijital yol projesine, 2023 yılında ise üreten şehirler projesine başladıklarını belirtti.

Süreçlerin hepsinde iyileştirmeler aldıklarını vurgulayan Karababa, "Kalkınma Ajansı, bütünsel olarak bakıyor, sadece bir noktada iyileştirmeye ilerlemiyor. Kazandığımız en önemli şey bobin değişimiydi. Bu sürelerde yüzde 80 iyileştirme sağladık. Makine ekipman verimliliğinde yüzde 58 kazanç sağladık." dedi.

Karababa, 2021 yılında verimlilik mühendisi istihdam etmeye başladıklarını, kullanılmayan yeteneğin de bir israf olduğu bilinciyle saniyelerin kıymetini bilerek üretim yaptıklarını kaydetti.