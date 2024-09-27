Orta Asya'da İklim Değişikliği Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Orta Asya'da İklim Değişikliği Konferansı

Orta Asya\'da İklim Değişikliği Konferansı

Kırgızistan'da COP29 öncesi iklim uyum planları ve finansmanı üzerine bölgesel konferans düzenlendi.

27.09.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'da, " Orta Asya'da uyum planlaması ve uyum finansmanı-COP29'a giden yol" başlıklı bölgesel konferans gerçekleştirildi.

Kırgızistan Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanlığının ev sahipliğinde Bişkek'te düzenlenen konferansa, hükümet yetkilileri, bürokratlar, Birleşmiş Milletler (BM) Kırgızistan temsilcileri, diplomatlar, ilgili devlet kurumların uzmanları ve bağımsız teknik uzmanlar katıldı.

Bölgesel konferansta, değişen iklim koşullarında Orta Asya ülkelerinin sürdürülebilir kalkınması için kritik önem taşıyan uyum eylemlerinin yanı sıra iklim hedeflerine ulaşmaya yönelik finansal mekanizmaların önemi vurgulandı.

COP29'a hazırlık konferansı

Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Meder Maşiyev, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, konferansın amacının, kasım ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) öncesinde iklim değişikliğiyle ilgili somut eylemler geliştirmek olduğunu belirtti.

"Bugünkü konferans sadece görüş alışverişi değil, aynı zamanda yaklaşan COP29'a hazırlanmamıza yardımcı olacak somut eylemler geliştirme fırsatıdır." diyen Maşiyev, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği bölgemiz için en ciddi tehditlerden biri haline geliyor. Bunların sonuçlarını aşırı hava olayları, su kaynaklarının bozulması ve biyolojik çeşitliliğin kaybı şeklinde görüyoruz. Kırgızistan, diğer Orta Asya ülkeleri gibi sadece ekonomimizi değil milyonlarca vatandaşımızın hayatını da tehdit eden risklerle karşı karşıyadır. Sadece ulusal uyum planları geliştirmekle kalmamalıyız, aynı zamanda mevcut mali mekanizmaları kullanarak bu uyum planların uygulanmasını da sağlamalıyız".

Maşiyev, iklim değişikliği konusunda Orta Asya için uluslararası sahnede birleşik bir ses yaratacak stratejiyi ortaklaşa geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İklim değişikliği için finansman ihtiyacı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, iklim hedeflerine ulaşmada finansal mekanizmaların yanı sıra uyum eylemlerinin önemini vurgulayarak, "Koordineli, iyi finanse edilen ve küresel eylem talep etmeliyiz. Uyum ve dayanıklılık hayatta kalmamızın anahtarıdır." dedi.

BM Kırgızistan Daimi Koordinatörü Antje Grawe, "İklim kötüleştikçe etkili ulusal ve bölgesel uyum planları topluluklar için hayati önem taşıyor. Ancak bu planlar mali kaynağa ihtiyaç duymaktadır. COP29, adaptasyonu önceliklendirmek ve finansmanı güvence altına almak için kritik bir fırsat sunuyor". dedi.

BM Kalkınma Programı (UNDP) Kırgızistan Temsilcisi Aleksandra Solovyova da "İklim değişikliğine uyum konusunda bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, Orta Asya ülkelerinin konumunu güçlendirmeye yardımcı olacak ve iklim zorluklarıyla mücadele konusundaki dayanışmamızı ve ortak kararlılığımızı vurgulayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Kırgızistan, Orta Asya, Konferans, Politika, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Asya'da İklim Değişikliği Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:09:22. #1.13#
SON DAKİKA: Orta Asya'da İklim Değişikliği Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement