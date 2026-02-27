Orta Asya-İngiltere Dışişleri Bakanları Toplantısı

Orta Asya ülkeleri ve İngiltere dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen "C5+1" formatındaki Orta Asya-İngiltere Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı Londra'da düzenlendi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper katıldı.

Toplantıda, İngiltere ile Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi konuları ele alındı.

Bakanlar, ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemin güncel başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, yatırım işbirliğinin artırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi meselelerini ele alan taraflar, ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde Orta Asya'nın stratejik ham madde kaynakları ile yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelinin değerlendirilmesi konularını gözden geçirdi.

Taraflar, bölgesel bağlantıların desteklenmesi ve uluslararası ulaşım koridorlarının geliştirilmesi amacıyla ortak çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, ayrıca Orta Asya'nın doğal kaynak ve transit potansiyeli ile İngiltere'nin finans, teknoloji ve eğitim alanlarındaki imkanlarının karşılıklı fayda temelinde bir araya getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Bakanlar, bu diyaloğun İngiltere ile Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirlikleri için önemli ve etkili bir format olduğunu vurgulayarak, bu yapının bölge ülkelerinin ortak çıkar ve önceliklerinin dikkate alınmasına olanak tanıdığını ve ekonomik girişimleri ile ortak projeleri uygulamak için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.