Orta Doğu Forumuyla Yeni Ticaret Yolları Tartışılacak - Son Dakika
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Orta Doğu Forumuyla Yeni Ticaret Yolları Tartışılacak

12.06.2025 16:02
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İstanbul'da 16-17 Haziran'da gerçekleştirilecek forumda Orta Doğu'nun stratejik rolü ele alınacak.

Yeni ticaret yolları ve Orta Doğu'nun stratejik rolünü tartışmayı amaçlayan "Great Power Competition and the Middle East: Redrawing Trade Routes and Networks" başlıklı forum, 16-17 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

Boğaziçi Üniversitesinden yayımlanan basın bültenine göre, küresel siyasetin en sıcak başlıklarının ele alınacağı uluslararası forumda bölgedeki büyük güç rekabeti ve yeni ticaret ağlarının şekillenişi masaya yatırılacak.

Forum, Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde, PLUS Institute, Al Jazeera Araştırma Merkezi, Şanghay Üniversitesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) gibi önde gelen düşünce kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Orta Doğu'da yükselen jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik ittifakların, yeni küresel düzenin seyrini nasıl etkilediğini farklı perspektiflerle ele almayı amaçlıyor.

Forumda Kuşak ve Yol Girişimi (BRI), Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru (INSTC) ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) gibi alternatif ticaret yolları, enerji güzergahları, norm dönüşümleri ve bölgesel işbirlikleri gibi başlıklar, çok sayıda akademisyen ve uzman tarafından tartışılacak.

İki gün sürecek forumda "Büyük Güç Rekabeti ve İmparatorluk Mirasları: Orta Doğu'nun Yeri", "Ticaret Yolları ve Tedarik Zincirleri: Hindistan, Rusya ve Çin'in Küresel Ekonomideki Rolü", "Avrupa Bir Yol Ayrımında mı? Stratejik Otonomi ve ABD Hegemonyası Tartışmaları" gibi başlıklar öne çıkacak.

Ayrıca forumda "Orta Doğu'da Yeni Dönem: Parçalanmadan İşbirliğine" ve "Değişen Küresel Hiyerarşiler ve Uluslararası Normlar" başlıklı oturumlar da dikkati çekiyor.

Foruma Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Almanya, Çin, Rusya, İran, Katar, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden çok sayıda akademisyen, strateji uzmanı ve araştırmacı da katılacak.

Etkinliğin sonunda düzenlenecek "Stratejik Yol Ayrımında Ortadoğu: Yeni Dünya Düzenine Doğru" başlıklı yuvarlak masa toplantısı, genç akademisyenleri uluslararası uzmanlarla buluşturmayı ve yeni nesil düşünsel katkıları teşvik etmeyi hedefliyor.

Forum, yalnızca Orta Doğu'nun değil tüm dünyanın geleceğine dair kritik analizlerin yapılacağı, Türkiye'nin akademik ve entelektüel kapasitesini küresel ölçekte görünür kılacak nitelikte önemli bir uluslararası buluşma olarak öne çıkıyor.

"Forumun konu başlığı ve odaklandığı perspektif büyük önem taşımaktadır"

Etkinliğin paydaşlarından PLUS Institute Mütevelli Heyeti Başkanı Muhammed Ali Uçar, forumun kritik bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, "Orta Doğu, artık küresel ekonomik akışların ve stratejik dengelerin yeniden kurulduğu bir merkez. Bu forum, hem yeni ticaret rotalarının siyasi etkilerini hem de normatif düzenin nasıl yeniden şekillendiğini analiz etmek için eşsiz bir zemin sunuyor." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Aydın da değişen jeopolitik bağlamda Orta Doğu'nun rolüne işaret ederek, "Bugün artık ticaret yolları yalnızca ekonomik gerekçelerle değil aynı zamanda ideolojik ve güvenlik temelli ittifaklarla şekilleniyor. Orta Doğu, bu anlamda hem işbirliğinin hem de rekabetin yeniden tarif edildiği bir merkez haline gelmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Şanghay Üniversitesi Küresel Çalışmalar Enstitüsünden Dünya Tarihi Profesörü Guo Chang-gang da foruma ilişkin şunları kaydetti:

"Orta Doğu, antik çağlardan bu yana çeşitli güçlerin rekabet sahnesi olmuştur ancak medeniyeti her zaman güçlü bir içsel doğa (endojenite) sürdürmüştür. Bu forum, Orta Doğu'nun tarihsel konumunun temel sorununa odaklanarak Orta Doğu'nun parçalanmadan işbirliğine nasıl geçebileceğini ve yeni bir dünya düzeninin inşasındaki rolünü sorgulamaktadır. Forumun konu başlığı ve odaklandığı perspektif büyük önem taşımaktadır."

SETA Dış Politika Çalışmaları Koordinatörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi Murat Yeşiltaş da Türkiye'nin bu süreçteki rolünü vurgulayarak, "Türkiye, bu süreçte istikrarlaştırıcı bir rol oynayarak bu ticaret yollarının hem güvenliğini sağlıyor hem de güçlü altyapısı ve enerji merkezi olması dolayısıyla merkezi konumda yer alıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orta Doğu Forumuyla Yeni Ticaret Yolları Tartışılacak - Son Dakika

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