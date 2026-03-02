Orta Doğu Uçuşları İptal

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart'a, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan tüm uçuşların ise yarına kadar iptal edildiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu hava sahasındaki gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini, yolcu ve uçuş emniyetini önceleyen bir yaklaşımla bazı seferlere ilişkin kararlar aldıklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart 2026 tarihine kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan tüm uçuşların ise yarına (3 Mart 2026) kadar iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın, İran uçuşlarını 12 Mart 2026 tarihine kadar gerçekleştirmeyeceğini aktaran Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirleri ile Umman'a planlanan seferlerin ise bugün itibarıyla yapılabileceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Süreci günlük olarak değerlendiriyor, şartlara göre gerekli tüm adımları kararlılıkla atıyoruz" ifadesini kullandı.