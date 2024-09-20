Orta Doğu'ya Gerilim Azaltma Çağrısı

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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'daki tüm taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

Sejourne ve Blinken, Paris'te gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında Orta Doğu ve Ukrayna'ya değindi.

Fransız Bakan Sejourne, Blinken'ın Paris ziyareti sırasında, uluslararası gündemi, Orta Doğu ve Ukrayna'daki krizleri ile birkaç gün sonra düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hazırlıklarını ele aldıklarını ifade etti.

Sejourne, ABD'li mevkidaşı ile Orta Doğu'daki tüm taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulunduklarını belirterek, bölgedeki durumdan büyük endişe duyduklarını vurguladı.

" Lübnan, kapsamlı bir savaşı atlatamaz." diyen Sejourne, Blinken'la ayrıca Ukrayna'daki durumu da değerlendirdiklerini söyledi.

Sejourne, ekibiyle birlikte aylardır Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında alınan yaptırımların ihlal edilmesini nasıl önleyeceklerini araştırdıklarını belirterek, bu savaş sona erene kadar Ukrayna'ya yardım etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Blinken da Fransa ve ABD'nin Orta Doğu ve Lübnan konusunda itidal çağrısı yaptığını ve gerilimi azaltma konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

Gazze'de ateşkese varılması için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Blinken, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güney bölgesiyle ilgili çözülmesi gereken ciddi bir sorun bulunduğunu kaydetti.

Blinken, Fransa ve ABD'nin, bu bölgelerde yaşayanların evlerine güvenli şekilde dönebilme koşullarını oluşturacak diplomatik çözüm ve anlaşma için birlikte çalıştığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.