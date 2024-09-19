Orta Doğu Zirvesi Paris'te Toplanıyor - Son Dakika
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Orta Doğu Zirvesi Paris'te Toplanıyor

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Paris'te Orta Doğu durumu için liderlerle toplanacak.

19.09.2024 20:17
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bugün Paris'te ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya dışişleri bakanları olarak Orta Doğu'daki durumu değerlendireceklerini bildirdi.

Tajani, İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ile Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde basın toplantısı düzenledi.

Orta Doğu'daki son gelişmelerin sorulması üzerine Tajani, şunları söyledi:

" İsrail'e Gazze'deki sivillerin başına gelenlerden endişe duyduğumuzu ve bunun askeri saldırılardan uzak tutulması gereken insani yardım kuruluşlarının çalışanları için de geçerli olduğunu söyledik. Bugün Paris'te Orta Doğu'daki durumu değerlendirmek için bir araya geleceğiz. Gerilimi önlemek için diplomatik düzeyde neler yapılabileceğini görüşeceğiz."

Tajani, gelecek hafta da New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde G7 ülkelerinin bakanları olarak Orta Doğu'yu görüşeceklerini, esirlerin serbest bırakılmasını, Filistin halkına yardım ulaştırılmasını ve ateşkes istediklerini ifade etti.

Lübnan'da yaşananlar karşısında İsrail'e yaptırım uygulanıp uygulanamayacağı sorusunu yanıtlayan Tajani, "İsrailli bakanlara tek tek yaptırım uygulanması bence hatadır. İsrail ile diplomatik diyaloğu kesmemeliyiz." dedi.

Tajani, Rusya- Ukrayna Savaşı'na dair bir soru üzerine de kendilerinin Rusya ile savaşta olmadıklarının altını çizerek, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin kendisinin de söylediği gibi Rusya ve Çin'in de katılması gereken bir barış konferansından yanayım. Konferansta Ukrayna'nın teslim olması ya da yenilgiye uğraması gibi bir çözüm bulunmuyor çünkü aksi takdirde bu bir barış anlaşması olmaz." diye konuştu.

İspanyol muhalefet lideri, İtalya'nın düzensiz göçle mücadelesini övdü

PP lideri Feijoo da ülkesindeki Pedro Sanchez hükümetinin Venezuela ve düzensiz göç politikalarını eleştirdi.

İspanyol hükümetinin Venezuela politikasına sert eleştiriler yönelten Feijoo, "İspanyol diplomasisi, kendisini bir diktatörlüğün hizmetine sunamaz. İspanya'nın Venezuela Büyükelçisi değişmeli, Dışişleri Bakanı (Jose Manuel Albares) istifa etmeli ve Başbakan açıklamalar yaparak İspanya'nın demokrasiden taraf olduğunu söylemeli." ifadesini kullandı.

Düzensiz göç konusundaki bir soru üzerine Feijoo, İtalya'da Meloni hükümetinin uyguladığı düzensiz göçle mücadelenin işe yaradığını ve bu sayede İtalya'ya kaçak gelişlerin yüzde 60 azaldığını, İspanya'da ise yüzde 60 arttığını, dolayısıyla ülkesinde düzensiz göç politikasının işlemediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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