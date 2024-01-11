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Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda narkotik dedektör köpeği Bogar tanıtıldı - Son Dakika
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Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda narkotik dedektör köpeği Bogar tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpeği Bogar tanıtıldı. Bogar, Samsun'da yurt dışından gelen konteyner, tır ve kargolarla havalimanındaki bagaj kontrollerinde görev alıyor.

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı\'nda narkotik dedektör köpeği Bogar tanıtıldı
11.01.2024 - 13:28,  Güncelleme: 13:29
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'24) devam ediyor.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yanı sıra Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Fuarda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpeği "Bogar" da tanıtıldı.

Alman çoban köpeği cinsindeki 11 yaşındaki Bogar, 8 yıldır Samsun'da görev yapıyor.

Bogar, Samsun'a yurt dışından gelen konteyner, tır ve kargolarla havalimanındaki bagaj kontrollerinde görev alıyor.

Ziyaretçiler, eğitmeni eşliğinde fuarda tanıtılan Bogar ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda narkotik dedektör köpeği Bogar tanıtıldı - Son Dakika
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