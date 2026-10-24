Orta Kaymakamı İnce ile Sedef Nur Aydın, Başkan Bezci'nin kıydığı nikahla evlendi - Son Dakika
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Orta Kaymakamı İnce ile Sedef Nur Aydın, Başkan Bezci'nin kıydığı nikahla evlendi

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Orta Kaymakamı İnce ile Sedef Nur Aydın, Başkan Bezci\'nin kıydığı nikahla evlendi
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Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce ile Sedef Nur Aydın, Orta Belediyesi Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Çiftin nikahını Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci kıydı; törende şahitlik yapan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş evlilik cüzdanını damada verdi.

?? Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce ile Sedef Nur Aydın, düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Orta Belediyesi Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen törende çiftin nikahını Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, iş insanı Namık Tanık ve İçişleri Bakanı Danışmanı İsmail Kargulu yaptı.

Çifte mutluluklar dileyen Vali Çakırtaş, evlilik cüzdanını damat İnce'ye vererek gelin Aydın'a teslim etmesini istedi.

Nikah törenine İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiralay, kaymakamlar, köy ve mahalle muhtarları ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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