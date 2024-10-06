Ortahisar'a İkinci Kent Lokantası Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar'a İkinci Kent Lokantası Geliyor

Ortahisar\'a İkinci Kent Lokantası Geliyor

Ortahisar Belediyesi, Fatih veya İnönü Mahallesi'nde ikinci Kent Lokantası açmak için çalışıyor.

06.10.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediyesi, Kent Lokantası'nın ikincisini açmaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ikinci lokantayı Fatih veya İnönü Mahallesi'nde açmak için altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, seçim öncesi sosyal belediyecilik vaatlerinden olan Kent Lokantası sözünü tutarak, kısa süre içerisinde İskenderpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Vatandaşların yoğun olduğu, hastanelerin yer aldığı Fatih ve İnönü mahallelerinde esnafı da mağdur etmeyecek şekilde lokanta için yer arayışında olduklarına işaret eden Kaya, "Birkaç noktada görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerden sonuç aldığımızda hızlı bir şekilde ikinci kent lokantamızın da açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaya, kent mutfağında kaliteli malzemeler ve hijyenik koşullarda hazırlanan yemeklerin uygun fiyatlı bir şekilde yüzlerce vatandaşa sunulduğunu belirterek, üçüncü lokantayı da öğrencilerin, tedavi gören hastaların ve yakınlarının yoğunlukta olduğu Kalkınma Mahallesi'nde açmayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kent Lokantası, Ahmet Kaya, Ortahisar, Belediye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar'a İkinci Kent Lokantası Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
14:04 Üniversite sistemi değişiyor mu YÖK’ten açıklama var Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:43 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik’in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal’e takıntılıydı 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 15:52:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ortahisar'a İkinci Kent Lokantası Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement