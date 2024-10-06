Ortahisar\'a İkinci Kent Lokantası Geliyor

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Ortahisar Belediyesi, Kent Lokantası'nın ikincisini açmaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ikinci lokantayı Fatih veya İnönü Mahallesi'nde açmak için altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, seçim öncesi sosyal belediyecilik vaatlerinden olan Kent Lokantası sözünü tutarak, kısa süre içerisinde İskenderpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Vatandaşların yoğun olduğu, hastanelerin yer aldığı Fatih ve İnönü mahallelerinde esnafı da mağdur etmeyecek şekilde lokanta için yer arayışında olduklarına işaret eden Kaya, "Birkaç noktada görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerden sonuç aldığımızda hızlı bir şekilde ikinci kent lokantamızın da açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaya, kent mutfağında kaliteli malzemeler ve hijyenik koşullarda hazırlanan yemeklerin uygun fiyatlı bir şekilde yüzlerce vatandaşa sunulduğunu belirterek, üçüncü lokantayı da öğrencilerin, tedavi gören hastaların ve yakınlarının yoğunlukta olduğu Kalkınma Mahallesi'nde açmayı planladıklarını kaydetti.