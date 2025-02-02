Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya: Köylü, Yoğurdu Yumurtayı Marketten Alırsa Olmaz, Üretene Destek Olmak Zorundayız

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(TRABZON) - Kireçhane Köylü Pazarı'nın açılışını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya "Köylü yoğurdu, yumurtayı marketten alırsa olmaz. Hepimiz ipin ucundan tutmalıyız, üretim yapmalıyız. Biz üretim yapmak isteyene, üretene destek olmak zorundayız" dedi.

Köylerde üretilen tarımsal ve hayvansal ürünler ile el emeği yöresel ürün ve lezzetlerin satışının yapıldığı Kireçhane Köylü Pazarı'nda yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı. Kireçhane Köylü Pazarı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve davetlilerin katılımıyla düzenlenen törenin ardından hizmete açıldı.

Açılışa Ahmet Kaya'nın yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Alpaslan Özdemir, Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Eyüboğlu, Kireçhane Mahalle Muhtarı Ahmet Altun, komşu mahallelerin muhtarları, Trabzon Şehit Aileleri Dernek Başkanı Şeref İşler, Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Gökmen Emirzeoğlu, üreten kadınlar, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

"Kadınlar üretime katkı sağlasın diye düşünmüştüm"

Kireçhane Köylü Pazarı'nın kurulmasında büyük emekleri bulunan Ayşe Kurban isimli üretici pazarın kuruluş fikrini ve sürecini "Çok uğraştım, çok emek verdim. Sonunda arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir pazar oluşturduk ve örnek olduk. Ben bu pazarı düşündüğüm zaman, Karadeniz'de böyle bir yer yoktu. Kadınlar üretime katkı sağlasın diye düşünmüştüm. Mahalledeki arkadaşlarımızla böyle bir pazar oluşturduk. Buraya gelen misafirlerimiz bizim için çok değerli, hepsine teşekkür ediyorum" sözleriyle anlattı.

"İlçemizde dört pazar yerini vatandaşlarımızla buluşturacağız"

Açılış töreninde konuşan Ahmet Kaya, Kireçhane Köylü Pazarının 2018 yılından bu yana Trabzon'a hizmet ettiğini, kadınların ürettikleri ürünleri pazarda satarak hem ev ekonomilerine katkı sağladığını hem de üretimin önemli bir parçası olduklarını söyledi.

Kireçhane Köylü Pazarı'nın Trabzon vitrin yerlerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Kaya şöyle konuştu:

"Trabzon'a gelen çok sayıda misafirimiz pazarımızı geziyor, vatandaşlarımız geliyor, alışveriş yapıyor, yöresel ürünler satın alıyor, burada üretilen yöresel lezzetleri tadıyor. Bu nedenle bu tür yerler çok önemli. Benzer bir pazarımızı Akoluk'ta açtık. Akoluk, burası kadar hareketli değil, henüz oturmadı. Buradaki pazarcılarımız daha bilinçli, daha kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Aynı kararlılığı Akoluk'a da taşımamız lazım. Diğer yandan Akyazı'da da bir pazar yeri açacağız, çünkü o vadiye hizmet edecek bir pazara ihtiyaç var. Yalıncak tarafında da bir pazar yeri açacağız, böylece Ortahisar ilçemizde 4 pazar yerini vatandaşlarımızla buluşturacağız."

"Üretim yapan insanlarımıza ve şehrimizin tanıtımına katkı yapmamız lazım"

Turizm acenteleriyle iş birliği yapılarak köy pazarlarının gezi rotalarına dahil edilmesi gerektiğini dile getiren Ahmet Kaya "Burada 40'a yakın esnafımız, üreticimiz var. Ürettikleri ürünleri satıyorlar, Trabzon'a katkı sunuyorlar. Turizm acenteleriyle iş birliği yapıp bu pazar yerlerini ziyaret güzergahlarına eklememiz, buraların ziyaret edilmesini sağlamamız lazım. Trabzon'a gelen misafirlerimizi köy pazarlarına götürmeliyiz. Çeşitli alternatiflerle üretim yapan insanlarımıza ve şehrimizin tanıtımına katkı yapmamız lazım" diye konuştu.

"Üreticilerimizin talepleri neyse onları tespit edip çözümler üreteceğiz"

Pazarda yapılan yenileme çalışmalarını anlatan Başkan Kaya, önceki ziyaretlerde tespit ettikleri eksikleri onardıklarını dile getirdi:

"Pazarın zemini bozuktu, zemini yeniledik. Arkadaşlarımız güzel bir iş çıkardılar, hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Brandalar yenilendi, boyası badanası yapıldı, fotoğraf çektirme alanları oluşturuldu, pazarımız tepeden tırnağa yenilendi. Vatandaşlarımız burada gördüğü eksikleri bize iletiyor, taleplerini dikkate alıyor ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu tür pazar yerlerinin eksiklikleri, ihtiyaçları neyse üreticilerimizin talepleri neyse onları tespit edip çözümler üreteceğiz."

"Üretene destek olmak zorundayız"

"Bizim derdimiz üreten herkese destek olmak. Biz üretim yapmak isteyene, üretene destek olmak zorundayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren insanlarımızın üretimin bir parça olması gerektiğini söylüyoruz. O anlamda bize nerede ihtiyaç duyarlarsa yanlarında olacağımızı ifade ediyoruz. Bu doğrultuda ilk günden itibaren çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu ülke üreterek ayağa kalkacak. Yoksa herkes tüketirse, herkes tüketimin bir parçası olursa, köylü yoğurdu marketten alırsa, yumurtayı marketten alırsa, olmaz. Hepimiz ipin ucundan tutmalıyız, üretim yapmalıyız, üreten insanlara destek olmalıyız. Biz bu anlayışla hizmet ediyoruz, sonuna kadar da bu anlayışla hizmet edeceğiz."

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise konuşmasında Karadeniz kadınının üretimden gelen gücüne dikkati çekti:

"Burada Karadeniz kadınını üretimden gelen gücünü, hırslı, inatçı yapısını görüyoruz. Ayşe hanım nezdinde emeği geçen tüm kadınlarımızı kutluyorum. Biliyoruz ki bir yerin yapılması kolaydır ama kapanabilir, bekleneni veremeyebilir. Fakat Kireçhane Köylü Pazarı, Trabzon'da ilk örnek ve sürekliliği bakımından da hepimize öncü görevi gören bir yer oldu. Belediye Başkanımız ve ekibi, problemleri görüyor ve hemen çözüm üretiyor, bunun güzel sonuçlarını hepiniz görüyorsunuz. Bu güzel enerjinin artarak devam edeceğine inanıyorum, emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum."