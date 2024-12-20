Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, İşçilerle Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, İşçilerle Toplantı Düzenledi

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, İşçilerle Toplantı Düzenledi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, işçilerle yaptığı toplantıda, mutlu bir çalışma ortamı yaratma çabalarını vurgulayarak, talep ve önerilere açık olduklarını belirtti. Çalışanların ücret adaletsizliklerinin giderilmesi için atılan adımları da paylaştı.

20.12.2024 14:32  Güncelleme: 14:42
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sendika temsilcileri ve işçilerle bir araya geldiği toplantıda, herkesin emeğinin karşılığını aldığı mutlu bir çalışma ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bir sorunu veya talebi olan arkadaşlarımıza kapımız açık. Bize, müdürlerimize ulaşır, sorununu veya talebini dile getirir ve çare bulunur" dedi.

Başkan Kaya, Belediye İş Sendikası Trabzon Şubesi yöneticileri ve işçilerle bir toplantı yaptı. Belediye-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Numan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Özer İskender, ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Celal Akaç ve Ortahisar Belediyesi bünyesindeki müdürlüklerden seçilen sendika temsilcilerinin katıldığı toplantıda Başkan Kaya, sendika yönetiminin ve işçilerin talep ve önerilerini dinledi, sorularını cevaplandırdı.

Belediyede çalışanların mutlu ve huzurlu olmasını çok önemsediğini Başkan Kaya, "Biz istiyoruz ki personelimizle, herkesin emeğinin karşılığını aldığı mutlu bir çalışma ortamı oluşturalım. Çünkü siz personelimiz, bizim vatandaşa yansıyan yüzümüzsünüz. Siz mutlu ve huzurlu olmazsanız, emeğinizin karşılığını almazsanız, yüzünüz gülmez, bunu vatandaşa yansıtırsınız ve memnuniyetsizlik oluşur. Bu yüzden sizin mutlu ve huzurlu olmanızı çok önemsiyorum" dedi.

Çalışma barışının sağlanması için önemli adımlar attıklarını, "eşit işe eşit ücret" anlayışıyla çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliklerini giderdiklerini hatırlatan Başkan Kaya, ORKENT'ten ORBEL'e geçen ve aynı işi yapmasına rağmen daha düşük maaş alan yüze yakın personelin maaşlarında iyileştirme yaparak ücret adaletsizliğini ortadan kaldırdıklarını dile getirdi.

Ortahisar Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarının altını çizen Başkan Kaya, "Biz bir aileyiz, kapımız açık, bize her şeyi sorabilirsiniz. Ben, kibirli insanı sevmem, hep mütevazı olmuşumdur. Mütevazi insanları da severim. Haliyle sıkıntısı olan arkadaşlarımıza kapımız açık, bize, müdürlerimize ulaşır, sorununa çare bulunur" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya, toplantının son kısmında işçilerin talep, görüş ve önerilerini dinledi, sorularını cevaplandırdı. 27 yıldır görev yaptığını ve ilk kez böyle bir ortamla karşılaştığını dile getiren bir çalışan, "Başkanım 27 yıllık çalışanım, ilk defa böyle bir ortam görüyorum. Size çok teşekkür ediyoruz. Kent Mutfağı için de teşekkür ediyoruz, bizim için yemek çok büyük bir sorundu. Şimdi rahatlıkla gidip yemeğimizi yiyoruz. Zor şartlar altında görev yapıyorsunuz, işiniz zor ancak siz kendinizi zora sokmadan bizi de mutlu edecek şekilde davullu zurnalı bir toplu iş sözleşmesi görmek istiyoruz" diye konuştu.

Maaş rakamlarıyla ilgili henüz bir veri oluşmadığını söyleyen Başkan Kaya, "Ben de istiyorum ki elimizdeki imkanlarla işçimize en yüksek ücreti verelim. Ama içinde bulunduğumuz süreç bizi biraz zora sokuyor. Görüşmelerimiz de bir taraftan devam ediyor. Olabildiğince hassas davranacağız, çalışanlarımıza hakkını vermeye çalışacağız" dedi.

Toplantıda söz alan diğer personel de sendikal haklar ve kıdem uygulamasıyla ilgili çeşitli sorular sordu. Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, kıdem konusunda çalıma yaptıklarını, ayrıca çalışanların yaptıkları işlerin zorluk dereceleri dikkate alınarak sınıflandırılacağını söyledi.

İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Yıldız ise "Arkadaşlarımızın yüzünün gülmesinden bizler de çok mutlu olduk. Bu konuda en büyük pay kıymetli başkanım sizlerin ve yöneticilerimizindir. Bu ortamda önümüzdeki günlerde daha güzel hizmetlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum, sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kaya, toplantıya katılan, görüş ve önerilerini dile getiren herkese teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, İşçilerle Toplantı Düzenledi - Son Dakika

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