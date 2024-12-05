Ortahisar Belediye Başkanı, Mor Pazar Gönüllülerine Plaket Verdi - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı, Mor Pazar Gönüllülerine Plaket Verdi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kadın üreticileri desteklemek amacıyla kurulan Mor Pazar'ın Kalite Kontrol ve Fiyat Komisyonu üyelerine plaket vererek gönüllü çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Mor Pazar, kadınların ekonomik olarak güçlenmesine büyük katkı sağlıyor.

05.12.2024 15:46  Güncelleme: 16:39
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kadın üreticileri desteklemek amacıyla kurulan Mor Pazar'ın çalışmalarını yürüten Kalite Kontrol ve Fiyat Komisyonu üyelerine, 5 Aralık Dünya Gönüller Günü dolayısıyla plaket takdim etti. Başkan Kaya, "Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve toplumsal hayatta daha etkin bir şekilde yer alabilmesi için gösterdikleri özveri, yalnızca bu projeyi değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde gönüllülüğün değerini bir kez daha gözler önüne sermektedir" dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından kadınları iş hayatına dahil etmek ve ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Mor Pazar'daki el emeği ürünler, herkesin beğenisini kazanıyor. 85 kadının ürettiği ürünler, Avrasya Pazarı içerisinde yer alan ve Ortahisar Belediyesi tarafından desteklenen dükkanlarda müşterilere sunuluyor. Pazarda üretilen ürünlerin kalite ve fiyat kontrollerini yapmak amacıyla pazarın daha işlevsel hale getirilmesi için kurulan Kalite Kontrol ve Fiyat Komisyonu, gönüllülük esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 5 Aralık Dünya Gönüller Günü dolayısıyla Kalite Kontrol ve Fiyat Komisyonu üyelerini makamında kabul ederek yürüttükleri gönüllü çalışmalar için teşekkür etti, plaket verdi.

"Mor Pazar'ın başarısına büyük katkı sağlayan tüm gönüllü komisyon üyelerine teşekkür etmek istedik"

Mor Pazar'ın, kadınların üretimde yer alması, ekonomik olarak güçlenmesi ve toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılabilmesi için büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Kaya, "Mor Pazar'ın daha işlevsel hale gelmesi amacıyla Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve halk eğitiminde usta öğretici olarak görev yapan eğitmenlerin gönüllü katılımıyla oluşturulan Kalite Kontrol ve Fiyat Komisyonu, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle, Mor Pazar'ın başarısına büyük katkı sağlayan tüm gönüllü komisyon üyelerine teşekkür etmek istedik. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve toplumsal hayatta daha etkin bir şekilde yer alabilmesi için gösterdikleri özveri, yalnızca bu projeyi değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde gönüllülüğün değerini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Teşekkürlerimizi sunar, bu anlamlı çabalarının devamını dileriz" dedi.

"Kadınların ekonomik hayatta yer alması kadar, siyasi hayatta yer almasını da çok önemsiyoruz"

5 Aralık tarihinin aynı zamanda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 90'ıncı yıl dönümü olduğunu hatırlatan Başkan Kaya, "Kadınların ekonomik hayatta yer alması kadar, siyasi hayatta yer almasını da çok önemsiyoruz. Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinden daha önce, Büyük Önderimiz Atatürk sayesinde 1934 yılında bu haklara kavuşan Türk kadınının, siyaset ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini savunuyoruz ve bu bilinçle hareket ediyoruz" diye konuştu.

Komisyon Başkan ve üyeleri de, kendilerine verdiği destekler dolayısıyla Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Kaya, Ortahisar, Ekonomi, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı, Mor Pazar Gönüllülerine Plaket Verdi - Son Dakika

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