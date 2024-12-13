Ortahisar Belediye Başkanı Zabıta Çalışanlarıyla Güven Birliği Toplantısı Düzenledi

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Zabıta Müdürlüğü personeliyle 'Güven Birliği Toplantısı' gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu ve Zabıta Müdürü Ernul Arslan'ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Kaya, göreve geldikleri günden bu yana en az şikayetin geldiği birimin Zabıta Müdürlüğü olduğunu dile getirdi.

"Kimseyi cezalandırmak gayesiyle belediyecilik yapmıyoruz"

Zabıtaların, vatandaşlarla temas noktasında belediyenin gülen yüzü olduğunu kaydeden Başkan Kaya, kimseyi cezalandırmak, rencide etmek, incitmek derdinde olmadıklarını söyledi. Halkın sağlığını ve menfaatlerini korumak yönünde kanunları uygulamakta kararlı olduklarının altını çizen Başkan Kaya, "Zabıta Müdürlüğümüz, seçildiğimiz günden bugüne en az şikayetin geldiği birimimiz. Vatandaşa dokunurken, incitmeden, rencide etmeden, hoşgörüyle yaklaşan zabıta teşkilatımız var. Biz kimseyi incitmek, kimseyi rencide etmek, kimseyi cezalandırmak gayesiyle belediyecilik yapmıyoruz" dedi.

"Derdimiz hizmet etmek ama bu hizmeti güler yüzle, şefkatle yapmak, anlayışla yapmaktır"

Zabıta personeline hizmetlerinden ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Kaya, "Herkesin huzur içerisinde yaşaması, kanunlara, kurallara uygun işler yapması için bu kentte vatandaşın son kullanma tarihi geçmiş, sağlığı tehdit edecek ürünleri kullanmaması adına ya da birtakım tesislerde faaliyet yürüten arkadaşlarımızın yasaların emrettiği şekilde işler yapması adına, başkalarını mağdur etmemesi adına yapmamaları gerekenleri kendilerine hatırlatarak yol yürüyoruz. Derdimiz hizmet etmek ama bu hizmeti güler yüzle, şefkatle yapmak, anlayışla yapmaktır. Bu her şeyden kıymetlidir. Bunu yaptığınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz, hoşgörüyle, güler yüzle, nezaketle kimseyi incitmeden, rencide etmeden hep birlikte görevlerimizi başarıyla yapacağız, hep birlikte milletin kalbinde yer yapacağız, milletin hayır duasını ve teşekkürünü alacağız. Bizim sokaktaki vatandaşlarımızla temas eden yüzlerimiz sizlersiniz. Öncelikle bu sizlerin görevi. Sizlere bugüne kadar yaptığınız hizmetlerden dolayı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Cezalandırıcı değil yönlendirici ve bilgilendirici çalışma usulüyle hizmet vermekteyiz"

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Ernul Arslan programda yaptığı konuşmada cezalandırıcı değil, bilgilendirici ve yönlendirici bir metotla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kontroller ve denetimler esnasında güler yüzlü ve çözüm odaklı olma yönünde hareket ettiklerinin altını çizen Arslan, şöyle konuştu:

"Göreve başladığımız günden bu yana, belediyemizle halkımız arasında hoşgörü köprüsü kurarak yaşamın her alanında, cezalandırıcı değil yönlendirici ve bilgilendirici çalışma usulüyle toplamda 80 personelimizle hizmet vermekteyiz. Müdürlüğümüz bünyesinde ilk iş olarak bir Whatsapp hattı kurarak, personelimiz arasındaki iletişimi güçlendirdik ve şikayet hattı takiplerinin daha iyi yapılmasını sağladık. Personelimiz arasında yapılanmaya giderek, Müdürlüğümüz içerisinde koordinasyonun sağlanmasını gerçekleştirdik. Senelerdir kutlanmayan zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladık. Personellerimizin görevde yükselme sınavlarına girebilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli bir biçimde, komiserlik ve amirlik sınavlarının oluşturulması yönünde çalışmalar gerçekleştirip sürecin takibini sağladık. Kılık kıyafet konusunda yaptığımız çalışmalarla, yazlık ve kışlık kıyafetleri temin ettik. Ekiplerimizi, Ortahisar ilçesi sınırlarında gerçekleştirdiği kontroller ve denetimler esnasında daha güler yüzlü ve çözüm odaklı olmaları yönünde bilgilendirdik."

Başkan Kaya'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Müdür Arslan, "Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutarak sürdüreceğimize söz vererek bu süreçte bizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kaya, Zabıta Müdürlüğü'nde 30 yılını doldurarak emekliye ayrılan Zabıta Komiseri Ahmet Turgut'a bugüne kadar hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.