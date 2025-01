Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi AFAD'tan Eğitim Alıyor

Güncel

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ORTAK), olası afet ve acil durumlara karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak için Trabzon AFAD ekibinden "Afet ve Acil Yardım" eğitimi alıyor.

Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD Yıldızlı Yerleşkesinde, arama kurtarma faaliyetleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlere başladı. Geçen yıl "Depremde Arama Kurtarma" eğitimi alan ekip, beş gün sürecek eğitim programı kapsamında ilk gün; afet ve acil durumlarda kurtarmanın genel mevzuatı ve "AFAD Gönüllülük Sistemi" konularında teorik dersler alacak. Dört günlük saha eğitimini içeren eğitim programının devamında, ikinci gün iniş ve tırmanış ile palanga sistemleri, üçüncü gün insani yardım, dördüncü gün çadır kurulumu ile kurtarma malzemelerinin tanıtımı, beşinci gün ise yüksekten ve derinden kurtarma eğitimleri verilecek. 25 kişilik ekip, eğitim sonunda "Destek AFAD Gönüllüsü" sertifikası alacak.

"Afetlere ve afet sonrası oluşacak acil durumlara karşı her zaman bilinçli ve hazırlıklı olmalıyız"

Doğal afetlere ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ülkemizde deprem, sel, yangın, heyelan, çığ ve orman yangınları gibi birçok doğal afet yaşanıyor. Bu afetlere ve afet sonrası oluşacak acil durumlara karşı her zaman bilinçli ve hazırlıklı olmalıyız. Temennimiz bu tür olumsuzlukların yaşanmamasıdır ama yaşanması durumunda da bütün imkanlarımızla her zaman hazır olmalıyız. Bu amaçla kurulan Arama Kurtarma Ekibimiz, AFAD'dan teorik ve uygulamalı eğitimler alarak daha donanımlı bir hale geliyor. Eğitimlerin yararlı olacağına inanıyor, ekibimize başarılar diliyorum" dedi.