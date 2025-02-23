Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İlkyardım Eğitimi Aldı - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İlkyardım Eğitimi Aldı

Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ORTAK), doğal afetler ve acil durumlara hazırlık amacıyla ilkyardım eğitimi aldı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eğitimlerin önemine vurgu yaparak, ekibin daha donanımlı hale geldiğini belirtti.

23.02.2025 14:14  Güncelleme: 15:04
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ORTAK), ilkyardım eğitimi aldı. Doğal afetler ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Arama Kurtarma Ekibimiz, AFAD uzmanlarından aldığı arama ve kurtarma eğitimlerinin ardından ilkyardım eğitimlerini de tamamlayarak daha donanımlı bir hale geldi" dedi.

Deprem, sel, heyelan ve çığ gibi doğal afetlere müdahale etmek ve acil durumlara karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ORTAK), teorik ve uygulamalı eğitimlerini sürdürüyor. ORTAK bünyesindeki belediye çalışanları, İlkyardım Uzmanı Arzu Öktem'den ilkyardım konusunda eğitim aldı.

Aynı zamanda Ortahisar Belediye Meclis Üyesi de olan Öktem, ORTAK personeline, afetler ve acil durumlarda meydana gelebilecek olaylar ve kazalarda erken ve bilinçli müdahalelerin nasıl yapılacağını anlattı.

İlkyardım eğitimlerinin, herkesin öğrenmesi gereken temel bir beceri olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Daha önce belediye çalışanlarımıza yönelik, temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerileri kazanılması amacıyla ilk yardım kursları düzenlemiştik. Şimdi de olası afet ve acil durumlara müdahale amacıyla kurduğumuz Arama Kurtarma Ekibimiz, AFAD uzmanlarından aldığı arama ve kurtarma eğitimlerinin ardından ilkyardım eğitimlerini de tamamlayarak daha donanımlı bir hale geldi" dedi.

Başkan Kaya, eğitimleri veren ilkyardım uzmanı Arzu Öktem'e ve ORTAK bünyesindeki belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İlkyardım Eğitimi Aldı - Son Dakika

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