Ortahisar Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı

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Ortahisar Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Zabıta, Makine İkmal, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinde vatandaşların şikayet ve taleplerine çözüm üretmek için tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için gerekli bütün tedbirlerin alındığını ifade etti.

Kurban Bayramı için kesim alanlarının hazır hale getirildiğini aktaran Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediyemiz tarafından hazırlanan Akoluk Kurban Sahası'nın içinde iki kesim alanı oluşturduk. Burada aynı anda 50 büyükbaş hayvan kesimi yapılacak şekilde kapalı ve açık alanı tam teşekküllü hale getirdik. Bunun haricinde yaptığımız planlamalar doğrultusunda 17 mahallede 20 kesim alanı oluşturarak vatandaşların kurbanlarını kesmeleri için gerekli altyapı ve üst yapı hizmetlerini yaptık."

Kaya, alınan tedbirlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından kesim yerleri yıkanarak ilaçlanacaktır. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından kaçan hayvanlarla ilgili iki yakalama timi kurban kesimi boyunca sahada olacak. Kurbanla ilgili şikayet ve talepler için oluşturduğumuz '411 16 61' nolu hatta gelen başvurular Denetim Komisyonuna yönlendirilerek sonuçlandırılacak. 2024 Yılı Kurban Tebliğine aykırı hareket edenlere gerekli idari para cezası Kurban Komisyonu denetim ekiplerince uygulanacak. Ekiplerimiz 7/24 sahada olacak şekilde gerekli planlama yapılmış olup Kurban Bayramı boyunca hizmet edilecektir."

Kaya, ayrıyeten kurban kesimi sonrasında oluşacak atık, sakatat ve benzeri malzemelerin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından alınarak döküm alanlarında oluşturulan kuyularda bertaraf edileceğini belirtti.