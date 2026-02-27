Ortahisar Belediyesi, Mavi Dialog Projesinde Lider Ortak Oldu - Son Dakika
Ortahisar Belediyesi, Mavi Dialog Projesinde Lider Ortak Oldu

27.02.2026 15:49  Güncelleme: 16:52
Ortahisar Belediyesi, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği, INTERREG NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen Mavi Dialog (BlueDial) projesinde lider ortak oldu. Sözleşme sürecini tamamlayan imzayı atan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Karadeniz’in doğal zenginliklerini koruyarak kalkınmayı esas alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ortahisar Belediyesi, geliştirdiği uluslararası iş birlikleri ve yenilikçi projelerle Karadeniz'in sürdürülebilir geleceğine katkı sunmaya devam ediyor. Belediye, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve INTERREG NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen Mavi Dialog (BlueDial) projesiyle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Sözleşme süreci tamamlanarak imzaları atılan projede Ortahisar Belediyesi lider ortak olarak yer alırken, Karadeniz Bölgesi'nde bir ilçe belediyesi ilk kez INTERREG NEXT programı kapsamında bir projenin idari yönetimini ve genel koordinasyonunu üstlendi.

Sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından proje ekibi, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Öztürk'ün de bulunduğu ziyarette, sözleşme için gerekli imzalar atıldı, projenin uygulama takvimi, iş birliği başlıkları ve Karadeniz Havzası'nda sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ortak hedefler değerlendirildi.

Yerel kurumların uluslararası fonlara erişim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir mavi ekonomi politikalarının geliştirilmesini amaçlayan iş birliği programında lider ortak olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Kaya, Karadeniz'in doğal zenginliklerini koruyarak kalkınmayı esas alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Sürdürülebilir mavi ekonomi politikalarının geliştirilmesi amaçlanıyor

Toplam bütçesi yaklaşık 495 bin 530 Avro olan ve 18 ay sürecek projede; Romanya'dan Mare Nostrum, Gürcistan'dan Tourism Institute ve Bulgaristan'dan Marine Cluster Bulgaria proje ortağı olarak yer alıyor. Karadeniz için Ortak Denizcilik Gündemi (CMA) çerçevesinde yürütülecek proje ile mavi ekonomi alanında yerel yönetimlerin ve toplumun sürece daha aktif katılımı hedefleniyor. Su ürünleri ve balıkçılıktan kıyı turizmine, yat ve yelken faaliyetlerinden su sporları ve mavi enerjiye kadar geniş bir alanı kapsayan çalışma kapsamında; iyi uygulamaların tespit edilmesi ve yaygınlaştırılması, yerel kurumların uluslararası fonlara erişim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir mavi ekonomi politikalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje ile birlikte Ortahisar Belediyesi'nin mavi ekonomi alanında orta ve uzun vadeli stratejiler oluşturması, bölgesel ölçekte örnek uygulamaların hayata geçirilmesi ve daha büyük bütçeli uluslararası projelere zemin hazırlanması öngörülüyor.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.