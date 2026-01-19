Ortahisar Genç Kart'a Kent Esnafından Yoğun İlgi

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin gençlere ekonomik destek sağlamayı amaçladığı "Genç Kart Projesi" kent esnafından yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkan Ahmet Kaya, "Ortahisar'ımızda gençlerin kendini değerli hissettiği, esnafın da kazandığı bir modeli hep birlikte hayata geçiriyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla gençlerin yanında olmaya ve yerel esnafı destekleyen projeler üretmeye devam ediyor. Bu amaçla hazırlanan projelerden biri olan ve aralık ayının başında kamuoyuna açıklanan Ortahisar Genç Kart Projesi, kent esnafından yoğun ilgi görüyor.

Gençlere ekonomik destek sağlamayı ve yerel esnafla güçlü bir dayanışma ağı oluşturmayı hedefleyen projeye, onlarca işletme gönüllü olarak başvuruda bulundu. Projenin yaygınlaşması ve daha fazla gence ulaşması amacıyla Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanlığı ile Ortahisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Başvuruların artmasıyla birlikte Genç Kart uygulamasında kartların basım aşamasına yaklaşıldı. Proje kapsamında 15-25 yaş arası gençler, Ortahisar genelinde projeye dahil olan işletmelerden yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda indirimlerden faydalanabilecek.

Genç Kart Projesi'nin yalnızca bir indirim uygulaması olmadığını, esnafla güçlü bir dayanışmayı da amaçladığını belirtenKaya, "Genç Kart uygulaması ile gençlerimizin sosyal hayata daha aktif katılmasını sağlarken aynı zamanda yerel esnafımızla da güçlü bir dayanışma kurmayı amaçlıyoruz. Ortahisar'ımızda gençlerin kendini değerli hissettiği, esnafın da kazandığı bir modeli hep birlikte hayata geçiriyoruz. Esnaf başvurularımızın tamamını aldıktan sonra Genç Kartlarımızın basım aşamasına geçeceğiz ve sonrasında bu kartlarımızı gençlerimize dağıtarak, hem gençlerimizin sosyal yaşamına hem de şehrimiz esnafına çeşitli katkılar sağlamış olacağız. Trabzon'un sosyal belediyecilikte öncü bir şehir olması için gençlerimizden esnafımıza, öğrencilerimizden ailelerimize kadar toplumun her kesimini kapsayan projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

Proje kapsamında işletme sahipleri 23 Ocak 2026 tarihine kadar başvurularını sürdürebilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından hazırlanacak kartların, kısa süre içerisinde gençlere ulaştırılması planlanıyor.