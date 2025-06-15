Ortahisar Belediyesi'nden LGS Öncesi Öğrencilere Moral Desteği

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde, öğrencilere moral vermek amacıyla okullarda ikram stantları kurdu.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından LGS öncesinde, öğrencilere moral vermek ve ailelerin heyecanını paylaşmak amacıyla okul girişlerinde ikram stantları kuruldu.

Bener Cordan Ortaokulu, İskenderpaşa Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Yol İş Sendikası Ortaokulu'nda kurulan stantlarda öğrencilere ve ailelerine iki bin adet sandviç ve meyve suyu ikram edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "LGS'ye girecek yavrularımıza zihin açıklığı ve başarılar diliyorum" dedi.