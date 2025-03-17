Ortahisar Belediyesi'nden Otel Ruhsatları Açıklaması

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, bazı otellerin ruhsatlarının iptal edilmesiyle ilgili, Trabzon turizminin zarar görmemesi ve konaklama tesislerinin mağduriyet yaşamaması için sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

Ortahisar Belediyesi, ilçedeki bazı otellerin ruhsatlarının iptal edildiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. "Ortahisar Belediyesi, otellerin ruhsatlarını iptal ediyor" şeklindeki iddiların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konaklama tesislerinde yangın denetimlerini, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yapmaktadır. Gerekli şartları yerine getirmeyen konaklama tesisleri ile ilgili raporu hazırlayan da İtfaiye Dairesi Başkanlığı'dır. Yapılan denetlemeler sonucunda hazırlanan raporda belirtilen eksikliklerin giderilip giderilmediğini denetleme görevi de yine İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

Ortahisar Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, '9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik' Madde 13'e göre; kanunun verdiği görevi yerine getirmekle mükelleftir. Ortahisar Belediyesi, Trabzon'un bir turizm kenti olması dolayısıyla konaklama tesislerine eksiklikleri gidermesi için tanınan 15 günlük sürenin yetersiz olduğunu her platformda dile getirmiştir. Zabıta Müdürlüğü'müz, başvuruda bulunarak eksiklikleri giderdiğine dair dilekçe sunan konaklama tesislerinin yeniden denetlenme taleplerini İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na iletmektedir. Trabzon turizminin zarar görmemesi ve konaklama tesislerinin mağduriyet yaşamaması için süreci hassasiyetle yürütmekte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."