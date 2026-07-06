Ortahisar Belediyesi Sporcularından Çifte Şampiyonluk

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi sporcuları Oğulhan Aslan ve Kalbinur Çimşit, Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazanan sporcuları tebrik etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 1-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Ortahisar Belediyesi sporcuları Oğulhan Aslan ve Kalbinur Çimşit, büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Oğulhan Aslan 67 kg K1 Style kategorisinde, Kalbinur Çimşit ise 52 kg Low Kick kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Her iki sporcu da bu sonuçlarla bu yıl düzenlenecek uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

BAŞKAN KAYA, SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Şampiyon sporcuları tebrik eden Başkan Kaya, "Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar tesadüf değil, azmin ve disiplinli çalışmanın sonucudur. Belediyemizi, şehrimizi en güzel şekilde temsil ederek ulaştıkları bu şampiyonluklarla, hepimizin gurur kaynağımız oldular. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza uluslararası şampiyonalarda üstün başarılar diliyorum" dedi.