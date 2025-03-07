Ortahisar Belediyesi, Yeşil Alan Yönetimi İçin Protokol İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar Belediyesi, Yeşil Alan Yönetimi İçin Protokol İmzaladı

Ortahisar Belediyesi, Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi ile ilçenin sağlıklı yeşil alan yönetimini sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, plansız kentleşmenin sorunlarına dikkat çekerek yeşil alanların korunması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

07.03.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi ile ilçenin sağlıklı yeşil alan yönetimini yürütebilmek için iş birliği protokolü imzaladı. Yerel yönetimlerin en başta gelen görevlerinden birinin de, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyecilik çalışmalarını bu anlayışla sürdürdüklerini dile getirdi.

Ortahisar Belediyesi ile Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi arasında, ilçenin sağlıklı kentleşmesinin, nitelikli yeşil alan oluşumunun devamını sağlamak ve sağlıklı yeşil alan yönetimini yürütebilmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Prof. Dr. Doruk Görkem Özkan imzaladı.

"Yeşil alanlarımız gecekondulaşmaya maruz kaldı"

Türkiye'de, özellikle 1950 ve 60'lardan sonra kırsal kesimlerden kentlere yoğun ve plansız bir göç hareketinin yaşandığını, bunun da çarpık kentleşmeyi beraberinde getirdiğini dile getiren Başkan Kaya, "Bu plansız göçler ve çarpık yapılaşma, maalesef Trabzonumuzda da yaşandı. Doğal güzellikleriyle bilinen şehrimizde vadilerimiz, yeşil alanlarımız gecekondulaşmaya maruz kaldı. Trabzon'umuz adeta çarpık bir beton yığınına dönüştü. Bütün bu problemlerin yaşanmasının tek sebebi, plansız kentleşmeydi. Hem ülkeyi yöneten hükümetler, hem de yerel yönetimler, maalesef bilimi dikkate almayan bir anlayışla hareket ettiler ve bunun faturası hepimiz için çok ağır oldu. Bugün, hala bu problemlerin çözümü için uğraşıyor, büyük maliyetlere katlanıyoruz" dedi.

"Yeşil alan yönetimini yürütebilmek amacıyla protokol imzaladık"

Bütün çalışmalarda önceliklerinin ilçenin yeşilini korumak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaktır olduğunu söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Bu anlayış doğrultusunda, meslek odalarımızla mesleki ve teknik iş birliği protokolleri imzalıyoruz. Peyzaj Mimarları Odamız ile de, ilçemizin sağlıklı kentleşmesinin ve nitelikli yeşil alan oluşumunun devamını sağlamak ve sağlıklı yeşil alan yönetimini yürütebilmek amacıyla bir protokol imzaladık. 'Daha yeşil Ortahisar' hedefimize katkı sağlayacak protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum."

Protokol için Başkan Kaya'ya teşekkür eden Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Özkan da, Ortahisar'ın, sağlıklı ve yaşanabilir kent olması yönünde Türkiye'nin diğer kentlerine göre bir adım önde yer almasına katkı sağlayacak protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Kaya, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi, Yeşil Alan Yönetimi İçin Protokol İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:52:12. #7.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi, Yeşil Alan Yönetimi İçin Protokol İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.