Ortahisar Belediyesi, Yeşil Alan Yönetimi İçin Protokol İmzaladı

Güncel

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi ile ilçenin sağlıklı yeşil alan yönetimini yürütebilmek için iş birliği protokolü imzaladı. Yerel yönetimlerin en başta gelen görevlerinden birinin de, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Kaya , belediyecilik çalışmalarını bu anlayışla sürdürdüklerini dile getirdi.

Ortahisar Belediyesi ile Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi arasında, ilçenin sağlıklı kentleşmesinin, nitelikli yeşil alan oluşumunun devamını sağlamak ve sağlıklı yeşil alan yönetimini yürütebilmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Prof. Dr. Doruk Görkem Özkan imzaladı.

"Yeşil alanlarımız gecekondulaşmaya maruz kaldı"

Türkiye 'de, özellikle 1950 ve 60'lardan sonra kırsal kesimlerden kentlere yoğun ve plansız bir göç hareketinin yaşandığını, bunun da çarpık kentleşmeyi beraberinde getirdiğini dile getiren Başkan Kaya, "Bu plansız göçler ve çarpık yapılaşma, maalesef Trabzonumuzda da yaşandı. Doğal güzellikleriyle bilinen şehrimizde vadilerimiz, yeşil alanlarımız gecekondulaşmaya maruz kaldı. Trabzon'umuz adeta çarpık bir beton yığınına dönüştü. Bütün bu problemlerin yaşanmasının tek sebebi, plansız kentleşmeydi. Hem ülkeyi yöneten hükümetler, hem de yerel yönetimler, maalesef bilimi dikkate almayan bir anlayışla hareket ettiler ve bunun faturası hepimiz için çok ağır oldu. Bugün, hala bu problemlerin çözümü için uğraşıyor, büyük maliyetlere katlanıyoruz" dedi.

"Yeşil alan yönetimini yürütebilmek amacıyla protokol imzaladık"

Bütün çalışmalarda önceliklerinin ilçenin yeşilini korumak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaktır olduğunu söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Bu anlayış doğrultusunda, meslek odalarımızla mesleki ve teknik iş birliği protokolleri imzalıyoruz. Peyzaj Mimarları Odamız ile de, ilçemizin sağlıklı kentleşmesinin ve nitelikli yeşil alan oluşumunun devamını sağlamak ve sağlıklı yeşil alan yönetimini yürütebilmek amacıyla bir protokol imzaladık. 'Daha yeşil Ortahisar' hedefimize katkı sağlayacak protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum."

Protokol için Başkan Kaya'ya teşekkür eden Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Özkan da, Ortahisar'ın, sağlıklı ve yaşanabilir kent olması yönünde Türkiye'nin diğer kentlerine göre bir adım önde yer almasına katkı sağlayacak protokolün hayırlı olmasını diledi.