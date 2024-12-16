Ortahisar'da Kırsal Mahallelerde Ulaşım Sorunları Çözülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar'da Kırsal Mahallelerde Ulaşım Sorunları Çözülüyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kırsal mahallelerdeki ulaşım sorunlarını gidermek ve yaşam kalitesini artırmak için planlı çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Mahallelerde yol açma, bakım ve onarım çalışmaları sürerken, üretim seferberliği de başlatıldığı belirtildi.

16.12.2024 13:54  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım sorunlarını çözerek yaşam kalitesini artırmak için planlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Amacımız, üretim seferberliğiyle bağlantılı olarak kırsal mahallelerimizin cazibesini artırmaktır" dedi.

Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Pınaraltı, Sayvan, Yeşilvadi, Esenyurt, Yeşilyurt, Kozluca, Çağlayan, Özbirlik, Sevimli, Akoluk, Düzyürt, Gözalan, Tos, Subaşı, Karlık, Akkaya, Karakaya, Gecit, Ağıllı, Fatih Sultan, Gündoğdu, Yeşilhisar, Ayvalı, Gürbulak, Yeşilova, Akyazı, Bulak, Çilekli ve Kavala mahallelerinde yol açma, betonlama, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayanların ekonomik refahına katkı sunmak ve ilçe genelinde üretimi artırmak amacıyla üretim seferberliği başlattıklarını dile getiren Başkan Kaya, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için ulaşım sorunlarını da belli bir plan dahilinde çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Başkan Kaya, vatandaşların ulaşım güvenliği ve konforunu en üst seviyeye çıkarmak için belediye ekiplerinin asfaltlama, betonlama, kuru betonlama, dolgu malzemesi serimi, yeni yol yapımının yanı sıra istinat duvarı, yağmur suyu kanalı ve menfez yapımını da eş zamanlı yaparak yol sorunlarına kalıcı çözümler ürettiğini dile getirdi.

"İhmal edilmiş mahallelere daha fazla ağırlık veriyoruz"

Yolların uzun ömürlü ve kaliteli olması için; istinat duvarı, sanat yapıları, drenaj ve yağmur suyu kanallarını hiçbir şekilde ihmal etmediklerini belirten Başkan Kaya, "Ortahisar ilçemizdeki 87 mahallemizin tamamında hizmet ve proje üretiyoruz. Bazı mahallelerimizde nüfus yoğunluğu fazla olduğu için buralarda daha fazla proje üretiyoruz. Diğer yandan çeşitli nedenlerden dolayı ihmal edilmiş mahallelerimiz de var. Bunları da diğer mahallelerimizle eşit duruma getirmek en azından mevcut sorunlarını çözmek için bu mahallelerimize de ağırlık veriyoruz" diye konuştu.

Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığı canlandırmak için üretim seferberliği başlattıklarını hatırlatan Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar yetiştirdikleri ürünleri güvenli bir şekilde pazarlara taşıyacak"

"Göreve geldiğimiz günden beri kırsal mahallelerin yol sorunlarını çözmek için belediye kaynaklarının önemli bir kısmını bu mahallelerimizde kullandık. Şu anda da merkez mahallelerimizde olduğu gibi kırsal mahallelerimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için belediye ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerimizde halkımızın üretim gücüne bir nebze de olsa katkı sunmak ve ulaşım kalitesini artırmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız yetiştirdikleri ürünleri kolay ve daha güvenli bir şekilde pazarlara ulaştırması için ulaşım sorunlarını bütünüyle çözeceğiz. Bu şekilde vatandaşlarımız çay, fındık ve diğer hayvansal gıdaları, meyve ve sebze gibi bağında, tarlasında yetiştirdiği ürünleri güvenli, hızlı bir şekilde pazarlara ve alıcılara ulaştırabiliyorlar. Gerek belediyemiz tarafından kurulan Kireçhane ve Akoluk Pazarı, gerekse ilçemizde açılan diğer semt pazarlarında satılan ürünler kırsal mahallelerimizden geliyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Politika, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar'da Kırsal Mahallelerde Ulaşım Sorunları Çözülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:47:01. #1.12#
SON DAKİKA: Ortahisar'da Kırsal Mahallelerde Ulaşım Sorunları Çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.