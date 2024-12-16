Ortahisar'da Kırsal Mahallelerde Ulaşım Sorunları Çözülüyor

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım sorunlarını çözerek yaşam kalitesini artırmak için planlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Amacımız, üretim seferberliğiyle bağlantılı olarak kırsal mahallelerimizin cazibesini artırmaktır" dedi.

Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Pınaraltı, Sayvan, Yeşilvadi, Esenyurt, Yeşilyurt, Kozluca, Çağlayan, Özbirlik, Sevimli, Akoluk, Düzyürt, Gözalan, Tos, Subaşı, Karlık, Akkaya, Karakaya, Gecit, Ağıllı, Fatih Sultan, Gündoğdu, Yeşilhisar, Ayvalı, Gürbulak, Yeşilova, Akyazı, Bulak, Çilekli ve Kavala mahallelerinde yol açma, betonlama, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayanların ekonomik refahına katkı sunmak ve ilçe genelinde üretimi artırmak amacıyla üretim seferberliği başlattıklarını dile getiren Başkan Kaya, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için ulaşım sorunlarını da belli bir plan dahilinde çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Başkan Kaya, vatandaşların ulaşım güvenliği ve konforunu en üst seviyeye çıkarmak için belediye ekiplerinin asfaltlama, betonlama, kuru betonlama, dolgu malzemesi serimi, yeni yol yapımının yanı sıra istinat duvarı, yağmur suyu kanalı ve menfez yapımını da eş zamanlı yaparak yol sorunlarına kalıcı çözümler ürettiğini dile getirdi.

"İhmal edilmiş mahallelere daha fazla ağırlık veriyoruz"

Yolların uzun ömürlü ve kaliteli olması için; istinat duvarı, sanat yapıları, drenaj ve yağmur suyu kanallarını hiçbir şekilde ihmal etmediklerini belirten Başkan Kaya, "Ortahisar ilçemizdeki 87 mahallemizin tamamında hizmet ve proje üretiyoruz. Bazı mahallelerimizde nüfus yoğunluğu fazla olduğu için buralarda daha fazla proje üretiyoruz. Diğer yandan çeşitli nedenlerden dolayı ihmal edilmiş mahallelerimiz de var. Bunları da diğer mahallelerimizle eşit duruma getirmek en azından mevcut sorunlarını çözmek için bu mahallelerimize de ağırlık veriyoruz" diye konuştu.

Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığı canlandırmak için üretim seferberliği başlattıklarını hatırlatan Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar yetiştirdikleri ürünleri güvenli bir şekilde pazarlara taşıyacak"

"Göreve geldiğimiz günden beri kırsal mahallelerin yol sorunlarını çözmek için belediye kaynaklarının önemli bir kısmını bu mahallelerimizde kullandık. Şu anda da merkez mahallelerimizde olduğu gibi kırsal mahallelerimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için belediye ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerimizde halkımızın üretim gücüne bir nebze de olsa katkı sunmak ve ulaşım kalitesini artırmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız yetiştirdikleri ürünleri kolay ve daha güvenli bir şekilde pazarlara ulaştırması için ulaşım sorunlarını bütünüyle çözeceğiz. Bu şekilde vatandaşlarımız çay, fındık ve diğer hayvansal gıdaları, meyve ve sebze gibi bağında, tarlasında yetiştirdiği ürünleri güvenli, hızlı bir şekilde pazarlara ve alıcılara ulaştırabiliyorlar. Gerek belediyemiz tarafından kurulan Kireçhane ve Akoluk Pazarı, gerekse ilçemizde açılan diğer semt pazarlarında satılan ürünler kırsal mahallelerimizden geliyor."