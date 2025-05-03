ORTAK Ekibi, AFAD Akreditasyonuna Yaklaşıyor

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ORTAK), Tematik-Harita/Pusula/GPS-KBRN Eğitimi ile AFAD akreditasyonuna bir adım daha yaklaştı.

Acil durumlarda vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan ORTAK, eğitimlerle her geçen gün daha donanımlı hale geliyor. Daha önce, afet ve ilk yardım, depremde arama ve kurtarma ve acil yardım konularında eğitim alan ORTAK, AFAD akreditasyonu için zorunlu olan Tematik-Harita/Pusula/GPS-KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) Eğitimi'ni de başarıyla tamamladı.

Teorik ve uygulamalı eğitim alan 31 kişilik ORTAK ekibi, dört gün süren program kapsamında küresel konumlama sistemi GPS'i kullanmayı, GPS ile koordinat bulmayı, kimyasal arama yapmayı ve kimyasallardan korunma yöntemlerini öğrendi.

Başta deprem olmak üzere, doğal afetlerin hayatın bir gerçeği olduğuna dikkati çeken Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bu afetlerin zararlarını minimuma indirmek için yaşamın, bilimin ışığında ve bilinçli bir şekilde planlanması gerektiğini belirtti.

Doğal afetlerle ilgili olarak afet öncesi ve afet sonrası yapılması gereken çeşitli hazırlıklar olduğunu hatırlatan Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Afetlere karşı her zaman bilinçli ve hazırlıklı olmalıyız"

"Doğal afetlerin zararlarını minimuma indirmek için bilimin ışığında hareket etmeli, afet riski bulunan bölgelerden uzakta, yapılaşmaya uygun alanlarda, doğal afetlere dayanıklı, direnci yüksek yaşam alanları inşa etmeliyiz. Diğer yandan da olası bir afet durumunda arama-kurtarma başta olmak üzere her zaman bilinçli ve hazırlıklı olmalıyız. Belediyemiz bünyesinde bu amaçla kurulmuş olan Arama Kurtarma Ekibimiz, AFAD'dan düzenli olarak teorik ve uygulamalı eğitimler alarak olası bir afet sonrası müdahale için daha donanımlı hale geliyor. Son olarak GPS kullanmayı, GPS ile koordinat bulmayı, kimyasal arama yapmayı ve kimyasallardan korunma yöntemlerini içeren bir eğitim alan ORTAK personelimiz, bu eğitimlerle AFAD akreditasyonuna bir adım daha yaklaştı. Eğitimlere katılan personelimize ve eğitimleri veren AFAD uzmanlarına teşekkür ediyor, ülkemizin doğal afetlerin yıkıcı etkilerinden uzak kalmasını diliyorum."