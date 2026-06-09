Ortaokul Öğrencisi Bıçakla Öldürüldü

1) ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ ERDEM, BIÇAKLI KAVGADA ÖLDÜ (4)
SALİHLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Erdem Demir (15) için memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Caferbey Mahalle Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Demir'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Demir'in cenazesi, Caferbey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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