Oruçreis Projesi'nde İki Etap Tamamlandı

27.03.2026 13:40
Kayseri'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde iki etap tamamlandı, toplam yatırım 3,25 milyar TL.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde iki etabın tamamlandığını ve toplam yatırımın 3 milyar 250 milyon TL'ye ulaştığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen ve projesi tamamlanan birinci etapta 578 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini, yaklaşık 83 bin metrekare inşaat alanı ve 60 bin metrekare yeşil alan oluşturulduğunu ifade etti.

Yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım bedeline sahip ilk etabın modern konutların yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla da dikkati çektiğini belirten Büyükkılıç, projenin ikinci etabında ise 618 bağımsız bölümün tamamlandığını, bu etapta yaklaşık 95 bin metrekare inşaat alanı ve 60 bin metrekare yeşil alanın hayata geçirildiğini kaydetti.

Yaklaşık 1 milyar 750 milyon TL yatırım bedeli ile tamamlanan ikinci etapta konutların hak sahiplerine teslim sürecinin gerçekleştiğini belirten Büyükkılıç, iki etapta toplam yatırımın 3 milyar 250 milyon TL'ye ulaştığını aktardı.

Projenin üçüncü etabı kapsamında 504 konutun TOKİ marifetiyle inşa edileceğini anlatan Büyükkılıç, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Oruçreis'te 578 bağımsız bölüm teslim edildi, 618 konut teslim edilmek üzere. Burada 3 milyar 250 milyon TL'lik bir yatırım söz konusu. Şimdi üçüncü etapta yaklaşık 504 konutu TOKİ aracılığıyla hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Boztepe ve Sancaktepe mahallelerinde de saha tespit çalışmalarının tamamlandığını, hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başlanacağını, anlaşma sağlanan vatandaşların Oruçreis'te yapılacak yeni konutlara taşınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Trump’ın istediği oldu Trans sporcular için olimpiyat kararı Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı
Emirhan Topçu’ya İtalya’dan dev talip Emirhan Topçu'ya İtalya'dan dev talip

15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
14:37
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
