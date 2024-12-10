Oryantiring Sporuna Önemli Destek: Altıeylül Belediyesi ile Federasyon Protokol İmzaladı

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(BALIKESİR)- Altıeylül Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu arasında imzalanan protokol ile milli takımlar ve spor kulüpleri, Konakpınar Gençlik Merkezi'ni kamp alanı olarak kullanabilecek. Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Oryantiring sporunun gelişmesi noktasında komutanımızın da bahsettiği sabit parkurlar gibi düzenlemelerle milli takım düzeyindeki sporcularımızın ya da kulüp düzeyindeki sporcularımızın burada ciddi antrenmanlar yapması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Altıeylül Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu arasında oryantring sporunu geliştirmek amacıyla bir protokol imzalandı. Bu kapsamda milli takımlar ve spor kulüpleri, Konakpınar Gençlik Merkezi'ni kamp alanı olarak kullanabilecek.

İmza törenine, Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Altaş Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kaplan, Altaş Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Kayatepe, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, Federasyon Disiplin Kurulu Üyesi Mahmut Engin ve Milli Takım Baş Antrenörü Veysel Güler katıldı.

Spor altyapısı güçlenecek

Bu iş birliği, ilçedeki Konakpınar Gençlik Merkezi'ni, oryantiring sporunun gelişimi için önemli bir merkez haline getirecek. Sporcular, burada yapacakları antrenmanlarla hem yeteneklerini geliştirecek hem de ulusal düzeydeki yarışmalara daha hazırlıklı hale gelecek.

Belediye Başkanı Hakan Şehirli, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Türkiye Oryantring Federasyonu ile birlikte Altıeylül ilçemizde bulunan Konakpınar Gençlik Merkezi'mizde Oryantiring sporunun gelişmesi noktasında bir kamp yeri şeklinde anlaşmamız var. Bu konuda, öncelikle Oryantiring sporuna gönül verenlere, milli takım düzeyindeki oyuncuları burada ağırlamaktan büyük bir keyif duyacağız. Oryantiring sporunun gelişmesi noktasında komutanımızın da bahsettiği sabit parkurlar gibi düzenlemelerle milli takım düzeyindeki sporcularımızın ya da kulüp düzeyindeki sporcularımızın burada ciddi antrenmanlar yapması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ben bu anlaşmanın, öncelikle federasyonumuza, onlarla bağlı milli takım sporcularımıza, kulüp sporcularımıza hepsine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Keyifli bir imza törenimiz oluştu, inşallah bu işin sonucunda da keyifli sonuçlar alırız ve hep birlikte güzel bir düzen oluşur. Bu vesileyle bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen konuyla ilgili Ankara yollarını aşındıran başta Başkan Yardımcı'mız Tayfun Canlı ve Federasyon Başkanı'mız Atilla Güler'e emekleri için çok teşekkür ediyorum."

"Kamp çalışmaları bizim için çok önemli bir konuydu"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ise şunları kaydetti:

"Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanlığı arasında Konakpınar alanında milli takımlar ve kulüpler için kamp alanı sözleşmesi imzalamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizim zaten federasyon olarak göreve geldiğimizden beri temel hedeflerimizden bir tanesi milli takımlarımızdı. Milli takımlarımızın gelişimini yıl sonuna kadar tamamlanabilmesi için dönem içerisindeki yapacakları kamp çalışmaları bizim için çok önemli bir konuydu. Bu konuyla ilgili Altıeylül Belediye Başkanı'mız Sayın Hakan Şehirli'nin bize sağlamış olduğu bu imkan nedeni ile kendilerine şükranlarımızı iletiyoruz. Bundan sonra hem kulüplerimiz hem de milli takımlarımızın çeşitli kategorilerde bu kamp alanından istifade etmesini sağlamak bizim için en önemli hedef. Ayrıca bu alanın güncel olarak kullanılabilmesi maksadıyla da bunun hem Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilgili bakanlarca paylaşılacağı, ayrıca belediye başkanlığımızla yaptığımız çalışmalar doğrultusunda burada ortak bir sabit parkur haline getirilebilecek bir çalışma sürdüreceğiz. Yapılacak yeni bir harita çalışması ve alacağımız yeni bir sistem ile burada bir sabit parkur kurarak kulüplerimizin arzu ettiği takdirde istedikleri zaman içerisinde burada antrenman yapabilmesi çalışmalarını sürdürmüş olacağız. Kendilerine bu konularla ilgili sonsuz şükranlarımızı ifade ediyor ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."