OSB içi ve dışındaki özel mesleki liselerde öğrenci desteği yüzde 35 artırıldı - Son Dakika
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OSB içi ve dışındaki özel mesleki liselerde öğrenci desteği yüzde 35 artırıldı

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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenci desteği yüzde 35 artırıldı. OSB içi okullarda yıllık 62 bin 548-104 bin 795 lira, dışındakilerde 49 bin 251-66 bin 7 lira olan destek, 2026-2027'de 3 taksit ödenecek.

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere ödenen "Eğitim ve Öğretim Desteği" tutarında artış yapıldı.

Yeni eğitim öğretim yılında, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde veya dışında faaliyet gösteren özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere verilecek desteğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, bu liselerde öğrenciler adına ödenen eğitim ve öğretim desteğinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılındaki destek tutarlarına göre yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, OSB içindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler adına ödenecek desteğin alanlara göre birim ücreti yıllık 62 bin 548 lira ile 104 bin 795 lira arasında, organize sanayi bölgeleri dışındaki okullarda öğrenim gören öğrenciler adına ödenecek desteğin alanlara göre birim ücreti ise yıllık 49 bin 251 lira ile 66 bin 7 lira arasında değişen miktarlarda belirlendi.

Tebliğ çerçevesinde, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı için OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 21 alanda öğrenim gören öğrenciler ile organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 15 alanda öğrenim gören öğrenciler adına destek ödemeleri 3 taksit halinde, kasım 2026, şubat 2027 ve haziran 2027'de yapılacak.

OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar şunlar:

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Gıda Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Moda Tasarım Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Uçak Bakım, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Yapay Zeka.

OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ise şu şekilde:

"Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Denizcilik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Gıda Teknolojisi, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Radyo-Televizyon, Tarım, Uçak Bakım, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri."

Kaynak: AA
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