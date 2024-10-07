OSB'lerde Yeni Arsa Tahsis Düzenlemesi - Son Dakika
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OSB'lerde Yeni Arsa Tahsis Düzenlemesi

Sanayi Bakanı Kacır, OSB'lerde sanayi yatırımlarını hızlandırmak için yeni arsa tahsis uygulamasını başlattı.

07.10.2024 11:18
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi yatırımlarını hızlandırmak için organize sanayi bölgelerinde (OSB) yeni bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenlemeyle hem yatırımların hızlanmasını hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki tüm boş OSB parsellerinin çevrim içi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören ve sanayide yatırımları daha da hızlandıracak düzenlemenin ilk uygulaması başladı.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 133 OSB'de 1484 fabrika için 20,1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eş zamanlı olarak bugün ilk kez gerçekleşti. 6 OSB'de ise 2 milyon metrekare alan ön tahsise sunuldu. Böylece toplamda 22,1 milyon metrekare ve 1600 yatırım yeri tahsisi imkanı tanınacak.

Yönetmelikle düzenli olarak yatırıma uygun yeni sanayi alanları ile altyapısı tamamlanmış parseller düzenli şekilde duyurulacak. Henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri her ay çevrim içi tahsise açılacak. İlk ilanlar, yatırımcılara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB'ler tarafından koordineli şekilde duyuruldu.

Her ayın ilk pazartesi gerçekleşecek

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün sanayi yatırımlarını hızlandırmak için OSB'lerde yeni bir uygulama başlattıklarını bildirdi.

Bakanlığın koordinasyonunda, 133 OSB'de 1484 fabrika için 20,1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisinin eş zamanlı ve çevrim içi gerçekleştiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Tahsis başvuruları 3 hafta sürecek. Ayrıca 6 OSB'de de 2 milyon metrekare alan ön tahsise sunuluyor. Geçtiğimiz ay OSB yönetmeliğinde yaptığımız değişiklikle sanayicilerin yatırım yerlerine erişiminin kolaylaşacağını duyurmuştuk. Her ayın ilk pazartesi günü henüz tahsis edilmemiş OSB parsellerinin çevrim içi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören düzenlemenin ilk uygulaması ekim ayında gerçekleşiyor. Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenlemeyle hem yatırımların hızlanmasını hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz. OSB'ler daha şeffaf yönetilecek, sanayicilerimiz yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişecek. Hayırlı olsun."

OSB'lerde arsa tahsisi ve ön tahsis duyuru linkleri ise şöyle:

"https://www.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/osblerde-arsa-tahsisi-yapilacak-parsellere-iliskin-duyuru", "https://www.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/osblerde-on-tahsisi-yapilacak-alanlara-iliskin-duyuru"

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSB'lerde Yeni Arsa Tahsis Düzenlemesi - Son Dakika

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