Oscar Newson-Smith'in Türkiye Yürüyüşü

Deprem bölgelerinin yeniden inşasına dikkat çekmek için 230 günde Londra'dan Ankara'ya yürüyen İngiliz yardım gönüllüsü Oscar Newson-Smith, "(Türkiye) Şimdiye kadar ziyaret ettiğim en güzel ülkelerden biri." dedi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgenin yeniden inşasına yönelik farkındalık oluşturmak için Londra'dan Ankara'ya yürüyen Smith, AA muhabirine konuştu.

İnşaat ve marangoz ustası olan Smith, uzun yolculuğa 17 Temmuz 2024'te, Londra'daki Parlamento Binası'ndan başladığını ve 230 gün sürdüğünü dile getirdi.

Depremi ve sonrasında yaşananları televizyonda gördüğündeki hislerini anlatan Smith, "Biraz suçluluk hissettim ve bir sorumluluk hissettim çünkü Türk halkını hayal kırıklığına uğratan benim endüstrimdi." dedi.

Smith, haberlerde izlediği görüntülerin kendisini derinden etkilediğini ve büyük bir üzüntü duyduğunu söyleyerek, "Bu yolculuğa çıkmamdaki ana motivasyonum, haberlerde izlediğim görüntüleri izlerken üzülmek oldu." diye konuştu.

Yolculuk boyunca karşılaştığı engelleri, fiziksel, zihinsel ve finansal olarak üçe ayırdığını kaydeden Smith, "Fiziksel olarak, kışın Bulgaristan'da Balkan Sıradağları'nda yürümek. Mental olarak, günler kısa olduğu için Macaristan ve maddi olarak Almanya. Çünkü yürüdüğüm en pahalı ülke Almanya'ydı." dedi.

İngiliz yardım gönüllüsü Smith, yol boyunca çok sayıda insanla tanıştığını, güzel anılar biriktirdiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, yolculuk sırasında Avusturya'da yaşadığı bir anısını şöyle anlattı:

"Çok acıkmıştım, bir restorana girip bir grup insanla konuşmaya başladım. Onlar yemeğimi ve içeceğimi ödediler ve bana söylemeden gittiler. Hesabı ödemek için kasaya gitmiştim ve hesabın onlar tarafından ödendiği söylendi."

Smith, bunun yanı sıra Türkiye'ye girdiği andan itibaren güzel anılar biriktirdiğini vurgulayarak, "Sanırım en akılda kalıcı ülke, Türkiye'de yürümek oldu. Çünkü Türkler çok misafirperverdi." diye konuştu.

Türkiye'de çok sayıda misafirperver insanla karşılaştığını, çeşitli iklime tanıklık ettiğini söyleyen Smith, "(Türkiye) Şimdiye kadar ziyaret ettiğim en güzel ülkelerden biri." dedi.

Smith, Türkiye'yi sevmesinin nedenlerinden birinin de "Türk yemekleri" olduğunu belirterek, İspanyol, Fransız, İtalyan mutfaklarını da sevdiğini ancak Türk mutfağının en iyilerden biri olduğunu dile getirdi.

Hedeflerinden birine ulaştı

Afetten etkilenen kentlerdeki insanlara bağış yapılması için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapan Smith, yürüyüş sonuna kadar hedefinin en az 200 bin sterlin (yaklaşık 10 milyon TL) toplamak olduğunu ancak bu hedefe tam anlamıyla ulaşamadığını kaydetti.

Smith, sosyal medya algoritmasının, yürüyüşü bitirmeden 2 hafta önce devreye girdiğini ve bu yüzden hedeflediği bağışı toplamak için yeterli zamanın verilmediğini anlattı.

Bu zamana kadar 20 bin sterlin toplandığını bildiren Smith, bu miktarın bir kooperatif kurmak için yeterli miktar olduğunu aktardı.

Depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için bağış toplamayı sürdürecek

Smith, deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için çalışmalarına devam edeceğine ve bağış toplamayı sürdüreceğini belirtti.

Deprem bölgesinde çok sayıda inşaat faaliyetinin olduğuna işaret eden Smith, bir inşaat uzmanı olarak yapıları inşa ederken uygun malzeme kullanılmasının önemine değindi.

Smith, depremin ardından yardım çalışmalarına katılmıştı

Depremin ardından yardım çalışmalarına katılmak için de Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Smith, önce Adana'ya daha sonra da otobüsle Antakya'ya gittiğini anlattı.

Smith, deprem bölgesine ulaştığında kendini çok kötü hissettiğini ancak yine de kendi duygularını bir kenara bırakıp, evi yıkılan, ailesini ve sevdiklerini kaybeden insanları düşündüğünü belirtti.

Depremin ardından enkaz çalışmalarında bulunamayanlar için empati kurduğunu ve üzüntü duyduğunu aktaran Smith, o dönemde deprem bölgesine gitmek için yola koyulduğunda etrafındakilerden tepki aldığını kaydetti.

Smith, "Ailem, deprem bölgesine gitmem konusunda gerçekten çok endişeliydi. Ben de bu yüzden kendimi güvensiz hissettim, sanırım arkadaşlarım ve ailem de bunu hissetti." ifadelerini kullandı.