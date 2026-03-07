Osman Hamdi Bey'in Eseri Müzayede'e Çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika

Osman Hamdi Bey'in Eseri Müzayede'e Çıkıyor

07.03.2026 14:28
Osman Hamdi Bey'in 'Cami Kapısında' eseri 25 Mart'ta Londra'da müzayedeye sunulacak.

Osman Hamdi Bey'in önemli eserlerinden "Cami Kapısında (At the Mosque Door)", 25 Mart'ta Londra'da müzayedeye çıkacak.

Eser, müzayede evi Bonhams'ta düzenlenecek "19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı" müzayedesinde koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

Bonhams'tan yapılan açıklamaya göre, doğrudan sanatçıdan 1895 yılında satın alınan eser ilk kez açık arttırmaya çıkacak. Tablo için 2 milyon ile 3 milyon sterlin arasında bir değer biçiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bonhams'ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, eserin Osman Hamdi Bey'in en dikkat çekici çalışmalarından biri olduğunu belirterek, tablonun hem ölçeği hem de ayrıntılarıyla sanatçının üslubunu güçlü biçimde yansıttığını ifade etti.

O'Brien, eserin çağdaş bir sokak sahnesini 15. yüzyıl Osmanlı cami mimarisine ait unsurlarla bir araya getirdiğini aktararak, tablonun Osmanlı'da bir sanatçının ortaya koyduğu oryantalist sanat anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olduğunu kaydetti.

"Cami Kapısında" tablosunda tasvir edilen mekanın Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu ve Osman Hamdi Bey'in kendisini üç farklı figür olarak resmettiği belirtiliyor."

Bonhams, 2019'da Osman Hamdi Bey'in "Genç Kadın Okurken" adlı eserini ise 6,6 milyon sterline satarak sanatçının müzayedelerde ulaştığı en yüksek satış fiyatına imza atmıştı.

Paris'te Gustave Boulanger ve ünlü oryantalist ressam Jean-Leon Gerome'un etkisi altında eğitim alan Osman Hamdi Bey, Osmanlı ile Avrupa sanat dünyası arasında köprü kuran sanatçılar arasında gösteriliyor.

Osman Hamdi Bey, 1881'de müdürlüğüne getirildiği İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde (Müze-i Hümayun) Türk müzeciliğinin temelini attı ve 1884'te yürürlüğe giren "Asar-ı Atika Nizamnamesi" ile de tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayarak kültürel mirasın korunmasında tarihi bir rol oynamıştı.

Kaynak: AA

Osman Hamdi Bey, Londra, Güncel, Kültür, Sanat, Cami

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
