Eğitimci-Yazar Osman Ünal Kartallı Okurlarıyla Buluştu

20.01.2026 11:02  Güncelleme: 11:50
Eğitimci-yazar Osman Ünal, 'Anadolu Dağlarında Kadının Ayak İzleri' adlı kitabının imza gününde Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte, Anadolu kadınlarının emeğine dikkat çekti.

(İSTANBUL)- Kartal'ın eğitim ve kültür hayatında uzun yıllardır yer alan eğitimci-yazar Osman Ünal, "Anadolu Dağlarında Kadının Ayak İzleri" adlı kitabı için Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Eğitimci-yazar Osman Ünal, Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Etkinliğe, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Başkan Vekili Olcay Özgön, Başkan Yardımcısı Adem Uçar, meclis üyeleri ile Kartal'da faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte fuaye alanını dolduran katılımcılar, Osman Ünal'la sohbet etme ve kitabını imzalatma fırsatı buldu.

Anadolu kadınının emeğine vurgu

İmza günü kapsamında düzenlenen kısa törende, Başkan Vekili Özlem Bulut, yazar Osman Ünal'a çiçek takdim ederek katkılarından dolayı teşekkür etti. Törende konuşan Osman Ünal, kitabının çıkış noktasına değinerek, başta annesi olmak üzere Anadolu kadınının üretimde, yaşamda ve toplumsal aydınlanmadaki rolünü görünür kılmayı amaçladığını ifade etti. Ünal, kadının iyi yetişmediği, emeğinin ve değerinin yeterince görünür olmadığı bir toplumun daha insanca, daha adil ve şiddetten uzak bir yapıya kavuşmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Ünal, kitabında yaşamın her alanında sessiz ama güçlü izler bırakan Anadolu kadının, izlerini görünür kılmaya çalıştığını söyledi.

Eğitimden kültüre uzanan 43 yıllık birikim

43 yıldır eğitimin farklı alanlarında görev alan Osman Ünal'ın kitabı, başta annesi olmak üzere Anadolu kadınının emeğini ve aydınlanmadaki rolünü ön planda tutuyor. Anadolu coğrafyasında kadının toplumsal hayattaki yerine tarihsel ve kültürel bir perspektiften yaklaşırken, okurlara düşünsel bir okuma sunuyor.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Sivil Toplum, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

