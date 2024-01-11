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Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gelgör, gazetecilerin toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğunu belirterek, gazeteciliğin bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
11.01.2024 - 09:05,  Güncelleme: 09:06
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Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gelgör, ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerle sohbet etti.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Gelgör, "Gazetecilik, toplumun gözü, kulağı ve sesi olan çok önemli bir meslektir. Gazeteciler, doğru ve tarafsız haber yaparak, kamuoyunu bilgilendirir, demokrasinin işleyişine katkı sağlar. Bu nedenle gazetecilik, aynı zamanda bir kamu hizmetidir." dedi.

Gelgör, programın ardından gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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