Osmancık'ta 17 ressam Kızılırmak kıyısında suluboya yaptı - Son Dakika
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Osmancık'ta 17 ressam Kızılırmak kıyısında suluboya yaptı

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Osmancık\'ta 17 ressam Kızılırmak kıyısında suluboya yaptı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Uluslararası Suluboya Festivali kapsamında Türkiye, Rusya, Kosova ve İran'dan 17 ressam, Kızılırmak Nehri kenarında bir araya geldi. Sanatçılar Kandiber Kalesi ve Koyunbaba Köprüsü manzaralarını tuvale aktarırken, eserler 18 Eylül'deki sergide sanatseverlerle buluşacak.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Uluslararası Suluboya Festivali kapsamında Türkiye ve 3 ülkeden 17 ressam, ilçede gözlemledikleri manzaraları tablolarına aktardı.

Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 2026 kapsamında ilçeyi gezen Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kosova ve İran'dan 17 sanatçı, festivalin ikinci gününde Kızılırmak Nehri kenarında bir araya geldi.

Kızılırmak'ın yanı sıra Kandiber Kalesi ve Koyunbaba Köprüsü manzaraları eşliğinde suluboya çalışması yapan ressamlar, Osmancık'ın tarihi ve doğal güzelliklerini suluboya eserlerine yansıttı.

Vatandaşlar ve öğrenciler de sanatçıların çalışmalarını takip etti.

Osmancık Uluslararası Suluboya Festivali kapsamında sanatçıların gerçekleştirdiği çalışmalar, 18 Eylül'de düzenlenecek sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA
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