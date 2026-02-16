Osmaneli\'nde Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü.
Rüstem Uysal (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Pamukova-Osmaneli kara yolunun Ericek köyü mevkisinde, karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki 16 GN 547 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
