Osmaneli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı. Yangının 18 hektar ormanlık alanda etkili olduğunu bildiren Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, söndürme çalışmalarına 4 helikopterin yanı sıra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, emniyet, DSİ ile civar belediye ekiplerinin de destek verdiğini söyledi. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yangından 2 fabrikanın da kısmen etkilenerek zarar gördüğü belirtildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.