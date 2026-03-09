Osmaneli\'nde Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.F.Ç. (25) yönetimindeki 34 EBH 944 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Çerkeşli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki duvara çarpan sürücü ve Z.Ç. (24) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
