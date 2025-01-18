Osmaneli\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Polis, Osmaneli ilçesinde farklı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.