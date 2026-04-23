Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Koltuğunu Çocuklara Bıraktı

23.04.2026 11:10  Güncelleme: 12:14
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti. Öğrenciler, mutlu bir gelecek için fikirlerini paylaştı.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, geleceğin teminatı olan çocuklara verdiği önemi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir kez daha gösterdi. Başkan Aydın, bu özel günde makam koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Celal Bayar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri Alya Mira Taşkıran ile Muhammet Ayaz Demir'i, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte makamında ağırladı. Ziyaretten büyük memnuniyet duyan Başkan Aydın, konuklarıyla yakından ilgilenerek onların bayram sevincine ortak oldu. Programda Başkan Aydın, makam koltuğunu temsili olarak öğrencilere devrederken, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

"Mutlu çocuklar güçlü bir geleceğin temelidir"

Osmangazi Belediyesi'nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Alya Mira Taşkıran, "23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda biz çocuklara duyulan güvenin en güzel göstergesidir. Eğer Osmangazi Belediye Başkanı olsaydım, çocukların daha mutlu olduğu bir şehir için var gücümle çalışırdım. Okulların çevresini daha güvenli hale getirir, spor alanlarını artırır ve sanata daha fazla yer verirdim. Yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için destekleyici projeler geliştirerek, herkesin kendini değerli ve mutlu hissettiği bir Osmangazi hayal ederdim. Çünkü mutlu çocuklar, güçlü bir geleceğin temelidir. Bize bu anlamlı günü armağan eden Atatürk'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için çalışacağız"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerini sunan Muhammet Ayaz Demir de "Eğer bir gün Osmangazi Belediye Başkanı olsam, çocuklar için daha fazla park, oyun alanı ve kütüphane yapılmasını isterdim. Çünkü bizler hem eğlenmek hem de öğrenmek istiyoruz. Çevremizi daha temiz tutmak için projeler geliştirir, doğayı korumaya özen gösterirdim. Çünkü temiz bir çevre, mutlu bir gelecek demektir. Biz çocuklar, geleceğin büyükleri olarak ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Çocukların ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise kendisini ziyaret eden öğrencilere teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti. Renkli görüntülere sahne olan ziyaret, günün anısına gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
