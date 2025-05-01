Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, 1 Mayıs'ı Personeliyle Kutladı

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sahada görev yapan personeli yalnız bırakmadı. Personele teşekkür eden Aydın, "Umarım tüm dünyadaki ve ülkemizdeki emekçilerin şartları onuru ve şerefiyle yaşayacak bir standarda gelir" dedi.

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan çalışanlarla bir araya gelen Aydın, görevlerini yapan personelin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Çırpan Mahallesi Merinos Parkı'nda görevli Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yanlarında Başkan Aydın'ı görünce büyük bir mutluluk yaşayarak, ziyareti için Aydın'a teşekkür etti.

Aydın ise "Emekçi kardeşlerimiz ve çalışanlarımız bugün bayram olmasına rağmen çalışıyorlar. Hizmetin aksamaması lazım, durmadan 7/24 hizmetteler, onların da emekçi bayramlarını kutluyorum. Emeği geçen bütün çalışanların Türkiye'de ve dünyadaki emekçilerin umarım şartları daha iyi seviyeye gelir, ülkemizdeki emekçilerin şartları onuru ve şerefiyle yaşayacak bir standarda gelir diyor, tüm emekçilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.