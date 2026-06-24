Osmangazi’de Muhtarlarla Ortak Akıl Buluşması - Son Dakika
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Osmangazi’de Muhtarlarla Ortak Akıl Buluşması

24.06.2026 14:25  Güncelleme: 15:12
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle muhtarlarıyla düzenlenen “Ortak Akıl Birlikte Yönetim” buluşmasında mahallelerin sorun ve taleplerini dinledi. Aydın, ilçede yaşayan yaklaşık 1 milyon vatandaşın sorunlarını muhtarlarla iş birliği içerisinde çözmek için çalıştıklarını belirtti.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle muhtarlarıyla düzenlenen "Ortak Akıl Birlikte Yönetim" buluşmasında mahallelerin sorun ve taleplerini dinledi. Aydın, ilçede yaşayan yaklaşık 1 milyon vatandaşın sorunlarını muhtarlarla iş birliği içerisinde çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Aydın, Osmangazi ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. "Ortak Akıl Birlikte Yönetim" anlayışıyla düzenlenen muhtarlar buluşması, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı buluşmada Aydın, muhtarlarla yakından ilgilenerek, mahallelerde yaşanan sorunları ve talepleri dinledi. Program boyunca muhtarlarla birebir sohbet eden  Aydın, yerel yönetim anlayışında diyalog ve iş birliğinin önemine dikkati çekti.

"DİYALOG BU İŞİN EN TEMELİ"

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Aydın, muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirtti. Son olarak ramazan ayı iftar programında buluştuklarını hatırlatan Aydın, "Diyalog bu işin en temeli. Siyasette de, insan ilişkisinde de, hizmet üretmede de, ailede de, ticarette de bu iş diyalogla başlıyor, diyalogla bitiyor. Ülkenin içinde olduğu durumları anlatmaya gerek yok, herkes yakından izliyor, dolayısıyla bu şartlar içerisinde maksimum hizmet ve bu hizmeti vatandaşla buluşturmak hepimizin ortak gayesi" dedi.

Osmangazi ilçesinde 1 milyona yakın vatandaşın bulunduğunu ve hizmetlerin durmaksızın süreceğini belirten Aydın konuşmasına, şöyle devam etti:

"SORUNLARI HEP BİRLİKTE ÇÖZMEK İÇİN MESAİ HARCAYACAĞIZ"

"Osmangazi'de yaşayan 1 milyona yakın yurttaşın sorunları da, dertleri de, talepleri de bitmeyecek. Nasıl bugüne kadar bitmediyse, ne kadar çok hizmet yaparsanız, o kadar çok yere ulaşırsınız, o kadar çok talep geliyor. İşin doğası bu. Bundan da şikayetçi değiliz, biz zaten bunun için göreve geldik. Derdimiz de zaten bunu yapmak. Her gün onlarca taleple karşılaştığımız için belli bir takvime yaymak zorundayız. Bunun hemen düğmeye basarak olamayacağını en iyi sizler biliyorsunuz. Sizin de belediye harici taleplerde yapabilecekleriniz, imkanlarınız belli, yapamayacaklarınız belli. Buna rağmen maksimum derece imkanları kullanarak hizmetleri yaparken sizlerle bir araya gelelim anlatalım. 40'a yakın mahallemizde mahalle buluşması yaptık. Biz bir gün önceden önce arıyoruz muhtarı, bir saat gelelim dinleyelim, oradaki vatandaş bize anlatsın, yerinde görelim, eksik ne bilelim, ona göre de aksiyon alalım diye. Bu süreci belediye binasında oturarak değil, devamlı vatandaşın içerisinde mahallede, çarşıda, pazarda yönetme gayretindeyiz. Dolayısıyla hep birlikte içerisinde bulunduğumuz süreci yöneteceğiz, sizler bize el edeceksiniz, biz elimizdeki imkanları seferber edeceğiz. 1 milyona yakın Osmangazi'deki yurttaşın sorunlarını hep birlikte çözmek için mesai harcayacağız."

Herkesin kaygısının Bursalılara hizmet üretmek olduğunu dile getiren Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer de "Belediyelerimizden, başkanlarımızdan, meclis üyelerimizden ricamız diyalog kurabilmek. Diyalog kurabildiğimizde birçok şeyi aşabiliriz, çözülemeyecek konular da minimalize olur. Her şeyin çözülemeyeceğini hepimiz biliyoruz, sınırlı kaynaklarla sınırsız talepleri karşılamak, ehemi mühime tercih ederek önceliklendirmek çok daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ise Aydın'ın muhtarlara karşı oldukça hassas davrandığının altını çizerek, gerçekleştirdiği mahalle buluşmalarının vatandaşlar nezdinde karşılık bulduğunu ve yerel yönetim ile mahalleler arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümünde Aydın, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.  Aydın, gündeme getirilen konuların belediyenin imkanları çerçevesinde en kısa sürede değerlendirileceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi’de Muhtarlarla Ortak Akıl Buluşması - Son Dakika

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