Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Eurocities Konferansı'nda İklim Sözleşmesine İmza Attı

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Portekiz'in Braga kentinde düzenlenen Eurocities Yıllık Konferansı'na katılarak, karbon salımının azaltılmasını hedefleyen "Call to Action" sözleşmesine imza attı. Aydın, "Bu imza, yalnızca bir protokol değil; gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakma kararlılığımızın somut bir ifadesidir" dedi.

Bu yıl 4-6 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Eurocities Yıllık Konferansı, "Daha Güçlü Şehirler, Daha Adil Avrupa" temasıyla toplandı. Konferansta Avrupa kentlerinin iklim krizi, rekabet gücü ve konut sorunu gibi temel meselelerde birlikte çözüm üretmeleri hedeflendi.

Konferansa Aydın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Emre Tonaroğlu ve Ar-Ge Müdürü Serkan Cebeci de katıldı.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Younous Omarjee, Eurocities Başkanı ve Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung ile Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio gibi önemli isimlerin yer aldığı konferansta, Aydın, Osmangazi ve Bursa'nın geleceği açısından kritik öneme sahip iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan "Call to Action" sözleşmesini, Eurocities Genel Sekreteri Andre Sobczak ile birlikte imzaladı.

Aydın, "Bu imza, yalnızca bir protokol değil; gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakma kararlılığımızın somut bir ifadesidir. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent yönetimi konularında Osmangazi Belediyesi olarak uluslararası alanda projeler üreterek, çalışmalarda yer alarak Osmangazi'mizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.

Aydın, doğaya saygılı, kaynaklarını verimli kullanan bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Portekiz'in Braga kentinde imzalanan sözleşmeyle; kültürel ve kamusal alanlarda çevresel sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi, kentsel hizmetlerde ve yatırımlarda kaynak verimliliğinin önceliklendirilmesi, kültürel etkinliklerin bölgesel kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi, Osmangazi Belediyesi'ne ait tarihi ve kültürel yapıların enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak.