Osmangazi'de aşure ikramıyla birlik mesajı - Son Dakika
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Osmangazi'de aşure ikramıyla birlik mesajı

05.07.2026 15:09  Güncelleme: 15:45
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla Hamitler Mahallesi'nde vatandaşlara aşure ikram ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla Hamitler Mahallesi'nde vatandaşlara aşure ikram ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Aydın, Hamitler Mahallesi'nde düzenlenen aşure ikramında vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün en önemli simgelerinden aşure geleneğini hemşehrileriyle paylaşan Aydın, mahalle sakinleriyle yakından ilgilendi.

Kazanlarda özenle hazırlanan aşureler, Aydın'ın da katılımıyla vatandaşlara ikram edildi. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen, önerilerini not alan ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Aydın, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Mahalle ziyareti kapsamında dayanışma ruhunu vurgulayan Aydın, "Birlik ve beraberlik içerisinde olmak için aşurelerimizi dağıtıyoruz. Kerbela'da şehit olan Hz. Hüseyin ve ehl-i beyti anmak için, Muharrem orucundan sonra yurttaşlarımızla Osmangazi'nin dört bir tarafında aşurelerimizi paylaşıyoruz. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

AYDIN, PAZAR ESNAFINI DOLAŞTI

Programın ardından Hamitler Kapalı Pazar Alanı'nı gezen Aydın, tezgahları tek tek ziyaret ederek pazar esnafıyla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Aydın, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de aşure ikramıyla birlik mesajı - Son Dakika

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