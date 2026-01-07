Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: "Vatandaşlarımızı Yerinde Dinliyor, Geri Bildirimleri Alıyor ve Çalışmalarımızı Bu Doğrultuda Düzenliyoruz"

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle buluşmaları kapsamında sekiz mahallenin sakinleriyle bir araya geldi. Buluşmalarda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Aydın, "Eleştiri ya da övgü ayrımı yapmadan vatandaşlarımızı yerinde dinliyor, geri bildirimleri alıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda düzenliyoruz" dedi.

Aydın, sorunlarını yerinde dinleyerek çözümler üretmek amacıyla İvazpaşa, Mollafenari, Alaaddin, Osmangazi, Maksem, Mollagürani, Alacahırka ve Alipaşa mahallesi sakinleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Aydın'a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz'ün yanı sıra Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcıları ile mahalle muhtarları eşlik etti.

"Şu ana kadar 40'ın üzerinde mahalle buluşması gerçekleştirdik"

Toplantı kapsamında mahalle sakinleri yaşadıkları bölgelerde yapılmasını istedikleri çalışmaları dile getirirken, muhtarlar da öncelikli ihtiyaçları Aydın'a iletti. Gelen istek ve talepleri not aldıran Aydın, imkanlar dahilinde sorunların en kısa sürede çözüleceğinin sözünü verdi. Mahalle buluşmalarını gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Aydın, "Kahvaltılı mahalle buluşmalarını önceden planlamıyoruz. Bir gün öncesinden mahalle muhtarımızı arıyor, ertesi sabah için program yapıyoruz. Müsait olan mahalle sakinlerimizi de bu buluşmalara davet ediyoruz. Şu ana kadar 40'ın üzerinde mahalle buluşması gerçekleştirdik. Bazen haftada üç gün, bazen bir ya da iki gün bu programları yapıyoruz. Siyasette, muhtarlıkta, dernekçilikte ya da spor kulübü yöneticiliğinde en büyük sermaye insandır. Ne kadar çok insanla bir araya gelir, sahadan gelen görüşleri dinlerseniz o kadar doğru ve kaliteli çözümler üretirsiniz. Eleştirileri dikkate alır, eksikleri görür ve hizmeti daha iyi hale getirmek için daha fazla çaba gösterirsiniz" diye konuştu.

"Geri bildirimleri alıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda düzenliyoruz"

Müdürler, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle birlikte sorunları çözmek için yoğun mesai harcadıklarını belirten Aydın, "Görev süremizin iki yılı dolmak üzere. Bu sürenin hızlı geçtiğini görüyoruz. Eğer siz makamdan çıkmaz, halktan kopuk olursanız, gelen talepleri duymazsanız ya da insanların sorunlarına kulak vermezseniz bu işi sürdürülebilir kılmak mümkün olmaz. Biz, demokrasinin ve yerel yönetimin temelinde insan ilişkilerinin yer aldığı bilinciyle hareket ediyoruz. Bu işin kuralı bu. Eleştiri ya da övgü ayrımı yapmadan vatandaşlarımızı yerinde dinliyor, geri bildirimleri alıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise Aydın'ın gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.