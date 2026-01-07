Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: "Vatandaşlarımızı Yerinde Dinliyor, Geri Bildirimleri Alıyor ve Çalışmalarımızı Bu Doğrultuda Düzenliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: "Vatandaşlarımızı Yerinde Dinliyor, Geri Bildirimleri Alıyor ve Çalışmalarımızı Bu Doğrultuda Düzenliyoruz"

07.01.2026 10:56  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sekiz mahallenin sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Aydın, mahalle buluşmalarının önemine dikkat çekti ve gelen taleplerin en kısa sürede çözüleceğini belirtti.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle buluşmaları kapsamında sekiz mahallenin sakinleriyle bir araya geldi. Buluşmalarda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Aydın, "Eleştiri ya da övgü ayrımı yapmadan vatandaşlarımızı yerinde dinliyor, geri bildirimleri alıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda düzenliyoruz" dedi.

Aydın, sorunlarını yerinde dinleyerek çözümler üretmek amacıyla İvazpaşa, Mollafenari, Alaaddin, Osmangazi, Maksem, Mollagürani, Alacahırka ve Alipaşa mahallesi sakinleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Aydın'a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz'ün yanı sıra Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcıları ile mahalle muhtarları eşlik etti.

"Şu ana kadar 40'ın üzerinde mahalle buluşması gerçekleştirdik"

Toplantı kapsamında mahalle sakinleri yaşadıkları bölgelerde yapılmasını istedikleri çalışmaları dile getirirken, muhtarlar da öncelikli ihtiyaçları Aydın'a iletti. Gelen istek ve talepleri not aldıran Aydın, imkanlar dahilinde sorunların en kısa sürede çözüleceğinin sözünü verdi. Mahalle buluşmalarını gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Aydın, "Kahvaltılı mahalle buluşmalarını önceden planlamıyoruz. Bir gün öncesinden mahalle muhtarımızı arıyor, ertesi sabah için program yapıyoruz. Müsait olan mahalle sakinlerimizi de bu buluşmalara davet ediyoruz. Şu ana kadar 40'ın üzerinde mahalle buluşması gerçekleştirdik. Bazen haftada üç gün, bazen bir ya da iki gün bu programları yapıyoruz. Siyasette, muhtarlıkta, dernekçilikte ya da spor kulübü yöneticiliğinde en büyük sermaye insandır. Ne kadar çok insanla bir araya gelir, sahadan gelen görüşleri dinlerseniz o kadar doğru ve kaliteli çözümler üretirsiniz. Eleştirileri dikkate alır, eksikleri görür ve hizmeti daha iyi hale getirmek için daha fazla çaba gösterirsiniz" diye konuştu.

"Geri bildirimleri alıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda düzenliyoruz"

Müdürler, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle birlikte sorunları çözmek için yoğun mesai harcadıklarını belirten Aydın, "Görev süremizin iki yılı dolmak üzere. Bu sürenin hızlı geçtiğini görüyoruz. Eğer siz makamdan çıkmaz, halktan kopuk olursanız, gelen talepleri duymazsanız ya da insanların sorunlarına kulak vermezseniz bu işi sürdürülebilir kılmak mümkün olmaz. Biz, demokrasinin ve yerel yönetimin temelinde insan ilişkilerinin yer aldığı bilinciyle hareket ediyoruz. Bu işin kuralı bu. Eleştiri ya da övgü ayrımı yapmadan vatandaşlarımızı yerinde dinliyor, geri bildirimleri alıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise Aydın'ın gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Erkan Aydın, Osmangazi, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: 'Vatandaşlarımızı Yerinde Dinliyor, Geri Bildirimleri Alıyor ve Çalışmalarımızı Bu Doğrultuda Düzenliyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
Kartepe’deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
13:55
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
13:43
Maduro’nun Merkez Bankası’na ait 113 ton altını İsviçre’ye taşıdığı ortaya çıktı
Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 15:33:34. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: "Vatandaşlarımızı Yerinde Dinliyor, Geri Bildirimleri Alıyor ve Çalışmalarımızı Bu Doğrultuda Düzenliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.