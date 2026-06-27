Başkan Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi'nin Kurucu Meclis Üyeleriyle Buluştu - Son Dakika
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Başkan Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi'nin Kurucu Meclis Üyeleriyle Buluştu

27.06.2026 14:15  Güncelleme: 16:02
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediyenin kurucu meclis üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelerek geçmiş ve gelecek üzerine değerlendirmelerde bulundu.

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediyenin kurucu meclis üyeleriyle bir araya geldi. Belediyenin bugünlere gelmesinde kurucu meclis üyelerinin büyük emeği bulunduğunu dile getiren Aydın, "Biz de sizleri bir arada görmekten son derece mutlu olduk. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza emeklerinize sağlık" dedi.

Başkan Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi'nin kuruluş sürecinde görev alarak ilçenin yerel yönetim yapılanmasına katkı sunan kurucu meclis üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Osmangazi Kent Konseyi iş birliğiyle Dobruca Değirmen Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen buluşmada, Osmangazi'nin geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Buluşmada Başkan Erkan Aydın'ın yanı sıra Osmangazi Belediyesi'nin kurucu meclis üyeleri, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve yürütme kurulu üyeleri, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ile belediye başkan yardımcıları yer aldı.

"SİZLERİN YAŞADIKLARI BİZLER İÇİN DEĞERLİ"

Kurucu meclis üyeleriyle aynı masada buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Aydın, Osmangazi Belediyesi'nin bugünlere gelmesinde kurucu meclis üyelerinin büyük emeği bulunduğuna işaret etti. Başkan Aydın, geçmiş dönemlerde görev alan kurucu meclis üyelerine yönelik yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Öncelikle rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. İlkokuldan, liseden, üniversiteden beridir görüşemeyen arkadaşların bir anda birbirini görüp o yıllara gitmesi gibi bir duygu oluşuyor. Çünkü 5 yıl boyunca birlikte, bazen de karşı karşıya mücadele edildi, birçok olaylar yaşandı. Mutlaka herkesin birçok acı tatlı anısı var. Bunlar niye önemli? Tarih de okuyoruz, izliyoruz. Hepsi yaşanmış, bu iyi olarak ders alındığında bir daha tekrarlanmayan ama iyi ders almazsanız aynı hataları aynı eksiklikleri sıklıkla yaşadığınız bir süreç oluyor, hem memleket için, hem siyaset için, hem de yerel yönetimler için. Fark eden bir şey yok. Hayat böyle aslında. O yüzden sizlerin yaşadıkları bizler için değerli. Osmangazi Kent Konseyi'miz bu fikri oluşturdu, onlara da teşekkür ediyoruz. Biz de sizleri bir arada görmekten son derece mutlu olduk. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza emeklerinize sağlık."

Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ise 1987'de Osmangazi'nin ilk belediye meclis üyeleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğunu ifade etti. Kurucu meclis üyeleri de Osmangazi Belediyesi'nin ilk yıllarında yaşanan zorlukları, ilçeye hizmet etmek adına ortaya konulan mücadeleyi ve dayanışma ruhunu anlatarak, bugünkü kurumsal yapının oluşmasında emeği geçen isimleri andı. Kurucu meclis üyeleri, Osmangazi Belediyesi'ne ve Başkan Erkan Aydın'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Erkan Aydın ve kurucu meclis üyeleri, Osmangazi Belediyesi'nin yaklaşan 40. yılına özel olarak hazırlanan pastayı kesti. Buluşmanın ardından Başkan Erkan Aydın ve tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi'nin Kurucu Meclis Üyeleriyle Buluştu - Son Dakika

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