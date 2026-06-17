Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Kosova'da Bir Dizi Temasta Bulundu

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Sultan I. Murad Hüdavendigar'ın vefatının 637'nci yılı anma programlarına katılmak üzere Kosova'ya gitti. Program öncesi bir dizi temasta bulunan Aydın, gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk, kardeşlik ve iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

Kosova programına Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'yı ziyaret ederek başlayan Başkan Aydın, Büyükelçilikte gerçekleşen görüşmede Türkiye-Kosova ilişkileri ve bölgedeki gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Aydın, misafirperverliği dolayısıyla Büyükelçi Angılı'ya teşekkür ederek, iki ülke arasındaki güçlü bağların gelecekte de aynı kararlılıkla sürdürüleceğine inandığını vurguladı.

TÜRKİY-KOSAVA İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Aydın, daha sonra Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Kosova Koordinatörü Fulya Aslan ile bir araya geldi. Görüşmede Kosova'da yürütülen projeler ve iş birliği imkanları ele alındı.

Aydın, son olarak Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile görüştü. Görüşmede, Kosova'da yaşayan Türk toplumunun durumu, soydaşların haklarının korunması ve Türkiye-Kosova ilişkilerinin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Aydın, Kosova Türkleri'nin bölgedeki varlığının ve kültürel mirasının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.