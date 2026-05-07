Osmangazi Belediye Meclisinde gerginlik! Tartışma salon dışına taştı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda siyasi tansiyon yükseldi. Gençlerin işsizlik sorununa ilişkin yapılan görüşmeler sırasında AK Parti ve CHP grubu üyeleri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Toplantı sırasında karşılıklı açıklamalar ve sert çıkışlar nedeniyle meclis salonunda zaman zaman sesler yükseldi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik, oturumun ilerleyen dakikalarında daha da arttı. Toplantının kapanış bölümünde meclis üyeleri birbirlerine sert ifadelerle yüklendi.

SALON DIŞINDA GERGİNLİK SÜRDÜ

Olay'dan Taha Tütüncü'nün haberine göre; meclis oturumunun sona ermesinin ardından tartışma belediye meclis salonunun dışına da taşındı. Koridorda ve belediye binası önünde bir süre daha devam eden gerginlikte taraflar birbirlerine sözlü tepki göstermeyi sürdürdü.

Yaşanan olay sırasında herhangi bir fiziki müdahalenin olmadığı öğrenilirken, meclisteki tartışma toplantıya damga vuran gelişme oldu.