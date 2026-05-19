(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, gençlere bayram coşkusu yaşatmak amacıyla "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Masa Tenisi Turnuvası" düzenledi.
Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik masa tenisi turnuvası düzenledi. Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya Bursa genelinden 14-19 yaş arası 58 sporcu katıldı. Eleme müsabakalarıyla başlayan turnuvada genç sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.
Son Dakika › Güncel › Osmangazi'de 19 Mayıs Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?