Osmangazi'de 19 Mayıs Masa Tenisi Turnuvası

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, gençlere bayram coşkusu yaşatmak amacıyla "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Masa Tenisi Turnuvası" düzenledi.













Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik masa tenisi turnuvası düzenledi. Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya Bursa genelinden 14-19 yaş arası 58 sporcu katıldı. Eleme müsabakalarıyla başlayan turnuvada genç sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.













Turnuvada mücadele etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden genç sporcular, "Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği masa tenisi turnuvasına katıldık. Osmangazi Belediyesi çok güzel bir organizasyon düzenlemiş, burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.Sporcular, etkinliklerin zamanlarını verimli geçirmelerini sağladığını ifade ederek, masa tenisi oynamayı çok sevdiklerini dile getirdi.Turnuva heyecanı, bugün oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek. Final müsabakalarının ardından birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan sporculara kupa ve madalyaları takdim edilecek.